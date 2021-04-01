AKO Akü, İpek Yolu coğrafyasında ihracatla büyüyor

AKO Grup bünyesinde, öncülüğünü yaptığı Matrix Press teknolojisiyle Türkiye'nin akü sektöründe yeni bir güç oluşturan AKO Akü, Irak'tan Moğolistan'a uzanan bir coğrafyada tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan ülkeleri de ihracat pazarları arasına kattı.

Gruptan yapılan açıklamaya göre, AKO Akü 2020 yılında elde ettiği yüzde 60 büyüme performansını 2021'de yüzde 70'e taşıyıp, cirosunu 52 milyon dolar düzeyine çıkarmayı hedefliyor.

Türkiye'nin yerli sermayeli sanayi gücü AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren AKO Akü, dünya genelinde 70'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. AKO Akü'nün küresel ihracat coğrafyasında, başta ABD batı ülkelerinin yanı sıra, doğu ve uzak doğu ülkeleri de önemli yer tutuyor.

Irak'tan Moğolistan'a uzanan bir coğrafyada tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan ülkeleri de ihracat pazarları arasına katan AKO Akü, 2020 yılında cirosunu bir önceki yıla oranla yüzde 60 oranında artırarak 30 milyon dolar düzeyinde oluşturdu. Aynı başarıyı 2021 yılına da taşımayı hedefleyen AKO Akü, 2021 yılına da yüzde 70 oranında büyüme ve 52 milyon dolar ciro hedefiyle giriyor. AKO Akü'nün yıllık üretim kapasitesinin de izleyen 2 yıl içinde 7 milyon adete çıkarılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKO Akü Genel Müdürü Hulki Büyükkalender AKO Akü'nün, 2020 yılında 12 yeni ülkeyi ihracat pazarları arasına kattığını belirterek, "Hali hazırda 70 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bugüne dek toplamda 85 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. İhracat pazarlarımıza yeni katılan ülkeler arasında Güney Afrika, Meksika, Arnavutluk, Kosova gibi batıdaki ülkelerin yanı sıra, Yemen, Pakistan, Kazakistan, Kırgızistan, Kamboçya, Moğolistan, Hindistan gibi Doğu ve Uzak Doğu ülkeleri de yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, tarihi İpek Yolu'nun batı destinasyonunu oluşturduğunu söyleyen Büyükkalender, "AKO Akü, ihracat gücüyle mobilitede enerjinin İpek Yolu'nu hayata geçiriyor. İpek Yolu üzerinde yer alan Moğolistan, Kırgızistan, Kazakistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan, Özbekistan, Gürcistan, Rusya, Irak, Suriye, Mısır, bugün ihracat pazarlarımız arasında yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.