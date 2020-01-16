Sumitomo Rubber AKO Türkiye Üst Yöneticisi Masatsugu Nishino, "Yatırımlar 2020 yılı sonunda tamamlandığında Türkiye'de yılda 10 milyon lastik kapasitesine ulaşacağız. Türkiye pazarında da yerli ortak AKO Grup sayesinde hızla büyüyoruz. Bu ortaklıktan müthiş bir sinerji doğdu" ifadelerini kullandı.

AKO Grup'tan yapılan açıklamaya göre, Çankırı'da üretilen Falken ZE 310, Alman otomotiv dergilerinden AUTO BILD tarafından yapılan lastik testinde ikinci sırayı aldı. Verimlilik ve diğer çeşitli performans özellikleri değerlendirmesinde ZE 310 test edilen tüm lastikler arasında en yüksek ikinci genel değerlendirmeyi aldı. Falken lastikleri sıkı değerlendirme standartları ile bilinen Avrupa pazarında olumlu değerlendirmeler almaya devam ediyor.

Sumitomo Rubber Industries'in Türkiye lastik sektörünün büyük oyuncularından AKO Grup'la 2013'te yaptığı yatırımda 2020 yılı itibarıyla büyük mesafe kat edildi. 2015 yılı içerisinde tamamlanan Çankırı'daki Sumitomo Lastik fabrikasında Dunlop ve Falken marka lastiklerin Avrupa ve Türkiye pazarı için Türkiye üretim üssü konumuna yükseldiği açıklandı.

Avrupa'nın en kaliteli lastikleri Çankırı'da üretiliyor



Çankırı'da üretilen Falken ZE 310 Avrupa'da da dikkati çekiyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Masatsugu Nishino, yatırımların 2020 yılı sonunda tamamlandığında Türkiye'de yılda 10 milyon lastik kapasitesine ulaşacaklarını ve Türkiye pazarında da yerli ortak AKO Grup sayesinde hızla büyüdüklerini ve bu ortaklıktan müthiş bir sinerji doğduğunu söyledi.

Nishino, 500 milyon dolar ortak yatırımla kurulan bu fabrikanın, Türkiye ve Avrupa pazarları için üretim üssü kimliği taşıdığını ifade ederek, "Bu fabrika bir yandan çalışıyor, bir yandan da yeni faz inşaatlarıyla büyümeye devam ediyor. 2020 yılı başında 8'inci üretim hattının devreye alınmasını hedefliyoruz. Çalışan sayısı 2020'de 2 bine, günlük üretilen lastik sayısı da 30 bin adede çıkacak. Öngördüğümüz yatırım planından bir milim sapmadan yolumuza devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



Nishino, "Çankırı fabrikamızda yüzde 80 ihracat oranı ile çalışsak da yerli ortağımız AKO ile Türkiye pazarında hızlı bir büyüme yakaladık. Bu ortaklığın güçlenerek sürmesi bizi daha da güçlü kılacaktır" ifadelerini kullandı. Türkiye'de Falken ve Dunlop markalarıyla açmış oldukları bayi sayısının 150'ye yaklaştığını belirten Nishino, bunun 2020 yılı sonunda 200'ü geçmesini öngördüklerini de kaydetti.

Nishino, Türkiye'de yapılan üretimin OEM pazarında da güçlü bir oyuncu olmalarına katkı sağladığına işaret ederek, "Türkiye'de ürettiğimiz Falken ve Dunlop lastiklerimizle Türkiye ve Avrupa'daki otomotiv devlerine orijinal ekipman tedariğini başlattık. Önümüzdeki yıllarda şirketimizin lastiği, orijinal ekipman olarak çok daha fazla görülecek" değerlendirmesinde bulundu.