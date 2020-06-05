AKO Grup'tan 30 milyon dolarlık çevre ve sürdürülebilirlik yatırımı - Son Dakika

AKO Grup, atık lastikleri geri dönüştürerek ekonomiye kazandıracak 30 milyon dolarlık AKO Entegre geri dönüşüm tesisini 2021 yılında hizmete açacak.

AKO Grup'tan yapılan açıklamaya göre, şirket bünyesinde yer alan, AKO Lastik Kaplama, faaliyetleri ve yatırımlarıyla çevre sürdürülebilirliğine de önemli katkı sağlıyor.

Türkiye'nin lastik sektöründe en büyük entegre geri dönüşüm tesisi, AKO Grup tarafından 30 milyon dolar yatırımla Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde kuruluyor. Sanayinin kauçuk ihtiyacının karşılanması ve çevre korumasına katkı amacıyla lastik atıklarının tamamen geri dönüştürülmesini sağlayacak olan bu tesis, karbon tasarrufunun yanı sıra, sıfır atık projesine ve cari açığın azaltılmasına da katkı sunacak. 80 bin metrekare açık, 21 bin metrekare kapalı alana sahip olacak tesiste, Türkiye'de bir yılda ortaya çıkan yaklaşık 350 bin ton lastik atığın dörtte biri nitelikli ham maddeye dönüştürülebilecek.



Tesis 2021'de hizmete girecek



Açıklamada görüşlerine yer verilen AKO Lastik Kaplama Genel Müdürü Şevket Bacacı geçen yıl yatırım kararı alınan ve bu yılın mart ayında inşaatına başlanan yatırımda hızla sona yaklaşıldığına değindi. Bacacı 2021 yılında tesisi işler hale getirmeyi öngördüklerini açıkladı. Bacacı, "Bu tesiste geri dönüşüme tabi tutulacak lastikler, niteliklerine göre ayrıştırılarak yüksek teknolojili entegre sistemlerde işlenecek. Böylece atıklar, yerli imkanlarla otomotiv yan sanayi ve farklı sanayi kollarının ihtiyaç duyduğu nitelikli ham maddeye dönüştürülecek. Böylece Sıfır Atık projesine de katkı sağlanmış olacak." açıklamasında bulundu.

Tesisin çevre sürdürülebilirliğine önemli katkılarının yanı sıra, ülke ekonomisine de fayda sağlayacağını ifade eden Bacacı, şunları aktardı:

"Türkiye'de stratejik sektörlerde üretim gerçekleştiren sanayi kuruluşları, her yıl 11 bin ton civarında geri dönüştürülmüş kauçuk türevi ithal etmektedir. 2019 itibarı ile ürün prosesinin yüzde 10'luk bölümünü devreye almış olduğumuz bu tesis, bu kauçuk türevinin atık dönüşümüyle elde edilmesini sağlayacak. İthal ikamesiyle bu alandaki dışa bağımlılık azalacak. Tesisin sağlayacağı ithal ikamesinin cari açığın giderilmesine yıllık 16 milyon dolara varan oranda katkı sağlayacağını öngörüyoruz."

Türkiye'nin atık lastiklerinin 4'te biri bu tesiste dönüştürülecek



AKO Entegre yatırımıyla da çevrenin korunmasına büyük katkı sunmayı hedeflediklerine değinen Bacacı, "AKO Entegre tesisimizle Türkiye'de bir yılda ortaya çıkan yaklaşık 350 bin ton lastik atığın dörtte birini nitelikli ham maddeye dönüştürebileceğiz. Bu da hem çevrenin korunması hem de ekonomik değer yaratılması adına büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Bu yatırımla atık lastiklere yeniden hayat vereceklerini vurgulayan Bacacı, şu ifadelere yer verdi:

"Atık lastiklerin tamamen dönüştürülmesi teknolojisi Dünyada sayılı ve ülkemizde bu alandaki tek yatırım olacak. Sağladığı ekonomik değerin yanı sıra, kaynak tasarrufuna, sıfır atık projesine ve karbon ayak izinin azaltılmasına katkı sağlayacak. Tesisimizde, ömrünü tamamlamış lastiklerden rejenere ham madde elde edilmesi yoluyla bu katkılarımızı bir üst seviyeye çıkaracağız."