AKO Grup, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda

AKO Grup, Ankara'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda Petlas, Akojant ve Turbo Akü markalarıyla ilgi gördü.

AKO Grup'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, 31 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında ATO Congresium'da yapılan ve savunma, sanayi, eğitim, enerji, tarım, iletişim, ulaşım, sağlık sektörlerindeki yüksek teknolojili firmaların katıldığı "Verimlilik ve Teknoloji Fuarı"nda bünyesinde yer alan Petlas, Akojant ve Turbo Akü markalarıyla yer aldı.

Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından düzenlenen, Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen kuruluşlarının katıldığı fuar TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımlarıyla açıldı.

AKO Grup Satış Direktörü Ahmet Candemir, Pazarlama Müdürü Erkal Özürün ve Kamu-İhale Müdürü Ümit Berber'in de açılışına katıldığı fuarı 50 binden fazla ziyaretçi girişi oldu.

Fuarda F16 ve F4 savaş uçakları için üretilen lastiklerin yanı sıra, Kirpi, Cobra gibi askeri araçlar için özel olarak üretilen zırhlı lastikler, AKO Grup üretim tesislerinde gerçekleştirilen enerji verimliliği projeleri, askeri jantlar ve aküler sergilendi.