Ako Jant ve Turbo Akü'ye Uluslararası Fuarda Yoğun İlgi

AKO Grubu'nun dünya otomotiv endüstrisinin üçüncü büyük fuarı olan Automechanika Istanbul'da sergilediği akü ve jantlar katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

AKO Grubu'nun dünya otomotiv endüstrisinin üçüncü büyük fuarı olan Automechanika Istanbul'da sergilediği akü ve jantlar katılımcılardan yoğun ilgi gördü.



AKO Grubu'nun açıklamasına göre, şirket, Turbo Akü, AKO Prestige ve AKO Jant markalarıyla katıldığı fuarda ilgi odağı oldu. Stantta grubun Ar-Ge ve üretim süreçleri tamamen Türkiye'de gerçekleştirilen Turbo Akü, AKO Prestij ve başta ABD olmak üzere dış pazarlarda büyüme getirmesi hedeflenen Group 31 tip aküleri tanıtıldı.



Yine AKO Grup bünyesinde yer alan jant markası AKO Jant'ın ticari jantları ile Powcan, Megatork, SHLK jant modelleri sergilendi.





AKO Jant, savunma sanayisine yönelik ürünlerini de fuarda görücüye çıkardı. AKO Jant, yurt içinde Nurol (Ejder Yalçın), Katmerciler, Isuzu, FNSS, Otokar, BMC (Amazon) gibi yerli firmaların ürettiği lastik tekerlekli zırhlı araçlar ve zırhlı personel taşıyıcı araçlar için CTIS ve Run-Flat sistemlerine tam uyumlu olarak üretilen mayın ve patlamaya dayanıklı jantların üretimini gerçekleştiriyor. AKO Jant bu çalışmalarının yanı sıra askeri alanda yine AKO Grup markalarından PETLAS ile birlikte askeri araçlar için lastik ile jant tedarik ediyor.





Ürünlere 40 ülkeden yoğun ilgi



AKO Akü standına 40 farklı ülkeden gelen ziyaretçiler yüzde 100 yerli yeni teknolojili akülerle ilgili iş bağlantıları kurdu ve görüşmeler gerçekleştirdi. Özellikle Orta Doğu, Afrika ve Balkan ülkelerinden ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği stantta Japon ve Avrupa Ağır Hizmet aküleri ile yeni nesil start-stop teknolojili EFB aküler ve Amerika pazarına yönelik Group 31 (BCI) tip aküler müşterilere tanıtıldı.



AKO Akü, bu fuarda tanıtımını yaptığı Group 31 tip aküleriyle özellikle ABD pazarındaki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.





Açıklamada görüşlerine yer verilen AKO Akü Genel Müdürü Hulki Büyükkalender, 60'dan fazla ülkeye ihracat yapan AKO Akü'nün bu fuarla yeni ihracat pazarlarına yönelik önemli adımlar attığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"Özellikle

yenilikçi Matrix Press (Punch) ve Kaizen Tüneli üretim modelleriyle üretimi yapılan, yerli ve ithal tüm Stop & Start özellikli araçlarda kullanıma uygun EFB Akülerini (Enhanced Flooded Battery-Geliştirilmiş Sulu Akü) burada tanıtma şansı bulduk. EFB teknolojili aküler, aynı kapasitedeki konvansiyonel bir aküye göre 10 kat daha fazla yüksek çevrim ömrü sunuyor. Gelecek dönemde, özellikle bu fuarla piyasaya sunduğumuz Group 31 tip akülerle ABD pazarında da hızlı bir büyüme hedefliyoruz."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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