AkÖde Genel Müdürlüğü'ne Emel Arseven atandı - Son Dakika

Akbank'ın iştiraklerinden AkÖde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin Genel Müdürlüğü'ne Emel Arseven atandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ODTÜ Ekonomi bölümünden mezun olan Emel Arseven, 2009 yılında Sabancı Üniversitesi'nde EMBA programını bitirdi. 20 yıldan fazla finans tecrübesi olan Arseven, ödeme sistemleri, ürün geliştirme ve inovasyon, eğitim, dijital pazarlama ve satış, müşteri deneyimi tasarımı, açık bankacılık ve dijital transformasyon alanlarında yöneticilik yaptı.

Arseven, son 4 yıldır Akbank'ta Dijital Bankacılık Bölüm Başkanı olarak görev yapıyordu.