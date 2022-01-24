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AKOM açıkladı! İstanbul'da hayatı durma noktasına getiren kar yağışı perşembe gününden itibaren megakenti terk edecek - Son Dakika

AKOM açıkladı! İstanbul'da hayatı durma noktasına getiren kar yağışı perşembe gününden itibaren megakenti terk edecek

24.01.2022 13:47

Geçtiğimiz cuma gününden beri İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı, bugün kar fırtınası şeklinde yıllardır görülmeyen şiddette megakenti saracak. AKOM'dan yapılan açıklamada gece saatlerinde etkisini daha artırması beklenen yağışla birlikte İstanbul'da birkaç gün boyunca aralıklarla devam edecek kar yağışının, perşembe gününden itibaren sıcaklıkların artmasıyla şehri terk edeceği ifade edildi.

Megakent İstanbul'da, dün gece yoğunlaşan kar yağışıyla ciddi bir kar örtüsü oluştu ancak tahminlere göre bugün çok daha fazlası yağacak. İstanbul'a Karadeniz üzerinden gelen kütlerler 'Deniz Efekti Kar veya Deniz Etkisi Kar (Sea Effect Snow)' DEK yağışlarını oluşturuyor.

BUGÜN ÖĞLEDEN SONRA ETKİSİNİ ARTIRACAK

Dün gece bu şekilde etkisini gösteren yağış bugün de sürecek ancak öğlen saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de oluşacak vorteksin oluşturduğu bantlar da şehri etkilemeye başlayacak. Kendi etrafında dönen bir hava akımı olarak tanımlanabilecek vorteksler, etkilediği noktalarda kısa sürede yoğun yağışlar ve kuvvetli fırtınalar oluşturmasıyla biliniyor.

KAR FIRTINASI İSTANBUL'U BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLAYACAK

Tahminlere göre İstanbul'da kar yağışının en yoğun günü bugün olacak ancak yarın ve çarşamba günlerinde de kar yağışı kendini gösterecek. AKOM'da görevli Meteoroloji Mühendisi Billur Albayrak da kar fırtınasının bugün megakenti saracağını ve kar kalınlığının gece saatlerinde birkaç santim daha artacağını söyledi.

PERŞEMBEDEN İTİBAREN SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

Perşembeden itibaren hava sıcaklıklarının adım adım yükseleceğini belirten Albayrak, hafta sonuna doğru kar yağışının İstanbul'u terk edeceğini aktardı. Cuma günü ise tüm yurtta kar ufak alanları etkileyecek.

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Batı Karadeniz, İstanbul, Cuma, kar, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: AKOM açıkladı! İstanbul'da hayatı durma noktasına getiren kar yağışı perşembe gününden itibaren megakenti terk edecek - Son Dakika
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