Son Dakika Haberleri: AKOM'DA AÇIKLAMA YAPAN YAZICI: HERHANGİ BİR SORUN BEKLEMİYORUZ
Son Dakika Güncel Haber

AKOM'DA AÇIKLAMA YAPAN YAZICI: HERHANGİ BİR SORUN BEKLEMİYORUZ

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, "Bugün sabah saatlerinden itibaren beklenmekte olan yağış nedeniyle ilgili birimlerimiz uyarılmış ve kendilerine olabilecek olumsuzluklara karşı ilgili noktalarda hazır bulunmaları talimatı verilmiştir.

AKOM'DA AÇIKLAMA YAPAN YAZICI: HERHANGİ BİR SORUN BEKLEMİYORUZ, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, "Bugün sabah saatlerinden itibaren beklenmekte olan yağış nedeniyle ilgili birimlerimiz uyarılmış ve kendilerine olabilecek olumsuzluklara karşı ilgili noktalarda hazır bulunmaları talimatı verilmiştir. Bu hizmetler için 4 bin 500 personel, bin 700 civarında iş makinesi ve buna dair ekipman kullanılmaktadır" dedi.

"KADIKÖY VE ŞİLE'DE METREKAREDE 50 KİLOGRAM YAĞIŞ İZLENMİŞTİR"
Afet Koordinasyon Merkezi(AKOM)'da yapılan çalışmalar ile alınan önlemleri takip eden Murat Yazıcı, daha sonra basın mensuplarına bilgilendirmede bulundu. AKOM'da İstanbul'un kameralarla 7/24 takip edildiğini vurgulayan Yazıcı, "Bugün sabah saatlerinden itibaren beklenmekte olan yağış nedeniyle ilgili birimlerimiz uyarılmış ve kendilerine olabilecek olumsuzluklara karşı ilgili noktalarda hazır bulunmaları talimatı verilmiştir. Bazı ilçelerde 'orta şiddetli yağış' olarak nitelendirdiğimiz 20-25 kilograma kadar yağış görüldü. Kadıköy ve Şile'de ise 'kuvvetli yağış' olarak nitelendirilen metrekarede 50 kilogram yağış izlenmiştir. Bu yağışlar sonrasında bazı alt geçitlerde ve Metrobüs istasyonlarında göllenmeler oluşmuş fakat birimlerimizin hazırlıkları sayesinde bu göllenmeler tamamen giderilmiştir. Herhangi bir hizmette veya ulaşımda aksamaya yer vermeyecek şekilde düzeltilmiştir. Şu an temizlik çalışmaları devam etmektedir" diye konuştu.

"VATANDAŞLARIMIZIN KATKISINI BEKLİYORUZ"
Bugün akşam 19.00'a kadar yağışların İstanbul'da 'az kuvvetli yağış' şekilde devam etmesini beklediklerini kaydeden Yazıcı, "Herhangi bir sorun beklemiyoruz. Kameralarımız vasıtasıyla tüm süreç gözlenmekte. Bütün olumsuzluklara temsilcilerimiz vasıtasıyla müdahale edilmektedir. Bu kapsamda vatandaşlarımızın ihbarları ile süreç daha da hızlandırılmaktadır. Göremediğimiz veya tespit edemediğimiz noktalarda vatandaşlarımızın katkılarını bekliyoruz" şeklinde konuştu. Yazıcı ayrıca, sahada görev başında 4 bin 500 personel ve bin 700 civarında da iş makinesi ve ekipmanın kullanıldığını söyledi.

Görüntü Dökümü:
--------
-Yazıcı'nın açıklaması



- İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Afet Koordinasyon Merkezi, Sekreter, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 05:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB su baskınlarını önlemek için şehir genelinde mazgalları açık tutuyor
Park kavgasında 20 kişi birbirine girdi: 1'i polis 5 kişi yaralandı Kocaeli'de sağanak yağış nedeniyle yol çöktü İBB, selin vurduğu Eminönü için harekete geçti! 2 ayrı boru hattı kurulacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 18:54:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AKOM'DA AÇIKLAMA YAPAN YAZICI: HERHANGİ BİR SORUN BEKLEMİYORUZ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]