Son Dakika Haberleri: Akom'da Öğrencilere Afet Eğitimi Veriliyor

Akom'da Öğrencilere Afet Eğitimi Veriliyor

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ilk ve ortaokul öğrencilerine olası afetlere karşı hazırlıklı olmaları ve doğal felaket sırasında, sonrasında neler yapmaları gerektiğine ilişkin eğitim veriyor.

Akom'da Öğrencilere Afet Eğitimi Veriliyor, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ilk ve ortaokul öğrencilerine olası afetlere karşı hazırlıklı olmaları ve doğal felaket sırasında, sonrasında neler yapmaları gerektiğine ilişkin eğitim veriyor.

Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Çocuk Meclisi, her yıl eğitim öğretim döneminde öğrencilere, afetlerden korunma eğitimleri düzenliyor.

Afet eğitimleri, Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) gerçekleştiriliyor. Uzmanlar tarafından verilen eğitimlerde, öğrencilere afet öncesi alınması gereken tedbirler ve afet sonrası yapılması gerekenler sözlü olarak anlatılırken, Türkiye ve İstanbul'da yaşanan sel, deprem ve heyelan gibi afetlerden elde edilen video izletiliyor.

Meydana gelen afetlerde çekilen fotoğrafların da slaytlar halinde gösterildiği eğitimde, hazırlanan sunum ve simülasyonlarla olası doğal olaylarda uygulamalı olarak neler yapılması gerektiği öğretiliyor.

AKOM'daki eğitim kapsamında, deprem, yangın, parlama, patlama, rüzgar, fırtına, kasırga, kar, çığ, gök gürültülü sağanak, sel, heyelan, çamur akıntıları ile sıcak hava dalgaları konularında dersler verilerek, çocukların afetlere karşı hazırlıklı olmaları, doğal olaylar sırasında ve sonrasında neler yapmaları gerektiği anlatılıyor ve bilinçlenmeleri amaçlanıyor. Eğitim sırasında çocukların, sık sık da tatbikat yaptırılarak edindikleri bilgileri pekiştirmeleri de hedefleniyor.

İBB Çocuk Meclisi tarafından düzenlenen eğitimlere 2017-2018 eğitim öğretim yılında 55 okuldan 3 bin 549 öğrenci katıldı. 2006'dan bu yana ise 747 okuldan 33 bin 363 öğrenci afet eğitimlerinden faydalandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, anaokulu ve ilköğretim çağındaki çocukların deprem ve afet konusunda bilinçlendirilmesi çalışmaları kapsamında bir de çizgi film hazırlattı. İBB ve TRT Çocuk iş birliğinde "Rafadan Tayfa" çizgi filminin kahramanlarıyla hazırlanan film serisiyle, çocuklara doğal afetlere karşı bilinçlendirici bilgiler verilmesi amaçlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:05 Kaynak: AA

Afet Koordinasyon Merkezi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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