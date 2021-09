AKOM'da okul trafiği değerlendirmesi - Son Dakika

İSTANBUL'da okulların ilk günü yaşanan trafik yoğnluğu AKOM'da düzenlenen toplantı ile değerlendirildi. İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan ve İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir açıklamalarda bulundu.

"OKUL BÖLGELERİNDE YAŞADIĞIMIZ SIKINTILAR VARDI"

Utku Cihan, "Bugün yaklaşık 3 milyon öğrencinin okula başlamasıyla ilgili önlemlerimizi almıştık. Sabah 6'dan bu yana tüm birimlerimizle beraber İstanbul trafiğini AKOM'da an be an izledik. Yapabileceğimiz müdahaleleri yaptık. Toplu taşımanın kullanılması trafik açısından oldukça önemliydi. Biz de sabah 06.00'dan saat 14.00'e kadar İstanbul'da toplu taşıma ücretsizdi. Okul bölgelerinde bugün yaşadığımız sıkıntılar vardı. Vatandaşlarımızın özellikle okul yakınlarına kendi araçlarıyla gitmeleri nedeniyle biraz sıkışıklıklar yaşadık" dedi.

"BUGÜN TRAFİK DURMA NOKTASINA GELMEDİ"

Utku Cihan, "Bugün trafik durma noktasına gelmedi. Bugün gördüğümüz trafik indeksi yüzde 63'lerdeydi. Bundan önceki haftalarda yüzde 50 ve 53'lerde trafik yoğunluğunu görüyorduk. Aslında bir trafik yoğunluğu bekliyorduk. Yağmurun etkisi özellikle Anadolu Yakası 'nda yağan yağmur nedeniyle biraz Anadolu Yakası 'nda trafik sıkışıklığı ile karşılaştık ama çok kötü trafik akışı veya seyri bugün İstanbul'da yoktu diye düşünüyoruz" diye konuştu.

"SON 1 YILDA İSTANBUL TRAFİĞİNE 350 BİN YENİ ARAÇ KATILDI" İbrahim Orhan Demir ise, "Bugün okulların açılmasıyla birlikte geçen yıllara oranla farklı bir durum var. Bu yıl bazı öğrenciler iki ayrı sınıf birden başladı. Servis kullanmaya başlayan yeni öğrenci grubu var o nedenle daha da fazla yoğunluk bekliyorduk ama beklediğimiz yoğunluk olmadı. Trafik geçen günlerde yüzde 50 civarındaydı bugünse bu indeks en fazla saat 07.30 ve 08.00 arasında yaşandı, yüzde 63'e kadar çıktı. Trafik sıkışıklığı toplu taşıma seferlerini de etkiledi. Bugün bin 800'den fazla ek sefer vardı. Yolcu sayıları çok da fazla artmadı. Son 1 yılda İstanbul trafiğine 350 bin yeni araç katıldı. Okul önlerinde sıkışıklıklar oldu ama ana arterler normal bir gün düzeyindeydi. Bugün veliler çocuklarını götürmek için araçlarıyla gittiler. Haftaya okul servislerinin başlamasıyla trafik bugünden daha sıkışık olmaz" diye konuştu.

"2 BİN YENİ TAKSİNİN TRAFİĞE ETKİSİ 2 BİN YENİ BİNEK ARAÇTAN DAHA AZ OLACAKTIR" Demir "Rakamlarla konuşursak İstanbul'da 4 milyon 4 buçuk milyon araç var. Bahsettiğim araçlar sadece 2 bin tane az önce söylediğim gibi 1 yılda 350 bin araç trafiğe katıldı. Özel araçla taksi trafiğini birbirine karıştırmamak lazım. Araçla taksiyi karıştırmak biraz elma ile armutu karşılaştırmak gibi oluyor. 2 bin taksinin etkisi açık ve net söyleyeyim 2 bin otomobilden daha az olacaktır" şeklinde konuştu.