Son Dakika Haberleri: AKOM'dan akşam için İstanbul'da şiddetli kar uyarısı

AKOM'dan akşam için İstanbul'da şiddetli kar uyarısı

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'un bazı ilçelerinde gün boyunca yağmur şeklinde olan yağışların akşam saatlerinde şiddetli kar yağışına döneceği uyarısı yaptı.

AKOM'dan akşam için İstanbul'da şiddetli kar uyarısı, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'un bazı ilçelerinde gün boyunca yağmur şeklinde olan yağışların akşam saatlerinde şiddetli kar yağışına döneceği uyarısı yaptı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:25 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Afet Koordinasyon Merkezi, Ekonomi
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