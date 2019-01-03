AKOM'dan akşam için İstanbul'da şiddetli kar uyarısı
1 saat önce
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'un bazı ilçelerinde gün boyunca yağmur şeklinde olan yağışların akşam saatlerinde şiddetli kar yağışına döneceği uyarısı yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:25
Akom'dan İstanbul'a Uyarı
Meteorolojiden Sonra AKOM da İstanbul'a Şiddetli Kar Uyarısı Yaptı
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