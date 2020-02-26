"AKOM'dan fırtına uyarısı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'AKOM'dan fırtına uyarısı' - Son Dakika

"AKOM'dan fırtına uyarısı"

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da bugün ve yarın beklenen şiddetli fırtına öncesi vatandaşları almaları gereken önlemler konusunda uyardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da bugün ve yarın beklenen şiddetli fırtına öncesi vatandaşları almaları gereken önlemler konusunda uyardı.


AKOM tarafından yapılan uyarıda şu açıklamaya yer verildi: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM'un verilerine göre, lodosun bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek gece fırtına (50-75km/s) şeklinde esmesi bekleniyor. Perşembe günü, fırtınanın daha da kuvvetlenerek, (70- 100km/s) etkili olacağı belirtilirken, Silivri, Çatalca gibi batı bölgelerinde başlayarak yer yer kısa süreli kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Güney'in ılık havasını taşıyan lodos yönlü rüzgar nedeniyle, sıcaklıklar gün içerisinde 17 derece seviyelerinde seyredecek. Bugün öğlen 12.00'de başlayacak fırtınanın, Cuma gece 03.00'te sonlanması, gök gürültülü sağanak yağmurun ise bu gece 23.00'e kadar sürmesi bekleniyor." - İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Afet Koordinasyon Merkezi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:37 Kaynak: İHA
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