AKOM'DAN FIRTINA UYARISI - Son Dakika
Son Dakika Güncel AKOM'DAN FIRTINA UYARISI - Son Dakika

AKOM'DAN FIRTINA UYARISI

6 saat önce

AKOM, bugün ve yarın etkisini göstermesi beklenen şiddetli fırtına nedeniyle yaşanacak olumsuzluklara karşın İstanbullulara uyarıda bulundu.

AKOM'DAN FIRTINA UYARISI, System.String[]

AKOM, bugün ve yarın etkisini göstermesi beklenen şiddetli fırtına nedeniyle yaşanacak olumsuzluklara karşın İstanbullulara uyarıda bulundu.

AKOM'dan yapılan fırtına uyarasında, "Meteorolojik verilere göre, İstanbul'da bugün ve yarın (Perşembe) şiddetli fırtına etkisini gösterecek. AKOM, vatandaşlara almaları gereken önlemler konusunda uyardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM'un verilerine göre, Lodos'un bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek gece fırtına (50-75km/s) şeklinde esmesi bekleniyor.  Perşembe günü, fırtınanın daha da kuvvetlenerek, (70- 100km/s) etkili olacağı belirtilirken, Silivri, Çatalca gibi batı bölgelerinde başlayarak yer yer kısa süreli kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.  Güney'in ılık havasını taşıyan Lodos yönlü rüzgar nedeniyle, sıcaklıklar gün içerisinde 17 derece seviyelerinde seyredecek.  Bugün öğlen 12.00'de başlayacak fırtınanın, Cuma gece 03.00'te sonlanması, gök gürültülü sağanak yağmurun ise bu gece 23.00'e kadar sürmesi bekleniyor.  AKOM, fırtına nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı (kara, hava ve deniz ulaşımında aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı ve tabela uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri, su baskını, göllenme vb. tedbirli olunmasını tavsiye ediyor." ifadeleri yer aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve AKOM'un paylaştığı 'fırtınadan korunma' uyarıları listesi ise başlıca şu şekilde:

-Duvar ve çitlerin korunaklı tarafından uzak durun, korunaklı tarafa yıkılacağını unutmayın.

-Araçları, varsa garaja park edin, yoksa onları bina, ağaç, duvar ve çitlerden uzakta tutun.

-Çatı katı/tavan arası kapılarını ya da kapaklarını kapatın ve sürgüyle emniyete alın.

-Pencerelerde panjur/ kepenk varsa bunların kapatılıp bağlandığından emin olun.

-Bacalar uzun ve kötü durumdaysa mümkün olduğunca sağlamlaştırın

-Evinizde soba varsa yatmadan önce söndürün.

-Evinize girerken ve çıkarken kapıları arkanızdan kapatın ve güvenli yolu tercih edin.


Afet Koordinasyon Merkezi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adnan Oktar'ın kediciklerinden Ayça Pars, örgüt yapısını anlattı: Yayına çıkacakların iç çamaşırı giymesini istemiyordu
Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i hakaret davasından beraat etti Valilik, İstanbul için lodos fırtınası uyarısı yaptı Haluk Levent, ünlü oyuncu Jonny Depp'e meydan okudu: Ben daha pahalıyım

Son Dakika Haberleri
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?
17:48 Beren Saat'ten ilginç doğum günü mesajı: Kırıldım, bağışladım
17:42 Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk: Çok acelem var
17:42 Serkan Çayoğlu, saçlarını Adem Terzi'ye emanet etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 19:08:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AKOM'DAN FIRTINA UYARISI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]