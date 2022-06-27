Akom'dan İstanbul'da Fırtına ve Yağış Uyarısı - Son Dakika
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Akom'dan İstanbul'da Fırtına ve Yağış Uyarısı

27.06.2022 17:02
Akom'dan İstanbul'da Fırtına ve Yağış Uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde bu akşamdan itibaren yer yer kuvvetli rüzgâr ve yağış geçişlerinin yaşanmasının beklendiğini duyurdu. AKOM, yarın sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtına ve yağışlara karşı yurttaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde bu akşamdan itibaren yer yer kuvvetli rüzgar ve yağış geçişlerinin yaşanmasının beklendiğini duyurdu. AKOM, yarın sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtına ve yağışlara karşı yurttaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.

AKOM'un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre, bugün akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeyli yönlerden (Yıldız) kuvvetlenmesi ile (15-45km/ s) beraberinde sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor. Yağışların, yarın 09.00 saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. AKOM, İstanbulluları etkili yağışlara karşı dikkatli olmaya, gerekli tedbirleri almaya çağırdı.

AKOM'un verilerine göre hafta boyunca İstanbul'da hava sıcaklıkları 26 ile 30 derece aralığında seyredecek. Avrupa yakası Boğaz çevresi ile Anadolu yakası genelinde etkili olması beklenen yağışların Sarıyer, Eyüp, Beykoz, Kartal, Pendik, Tuzla, Sultanbeyli ve Şile ilçelerinde kısa süreli ve kuvvetli (15-30kg/m2) olabileceği tahmin ediliyor.

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Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akom'dan İstanbul'da Fırtına ve Yağış Uyarısı - Son Dakika

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