Üye Girişi
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: "Cuma akşamından geleceği, 4-5 gün süreceği tahmin ediliyor" - Son Dakika

AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: "Cuma akşamından geleceği, 4-5 gün süreceği tahmin ediliyor"

19.01.2022 20:21

AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: "Cuma akşamından geleceği, 4-5 gün süreceği tahmin ediliyor" AKOM uyardı: "Şiddetli bir sistemin Cuma akşamından itibaren geleceği tahmin ediliyor" "Bu seferki gelen sistem, biraz daha kuvvetli olacak" "Hafta sonundan itibaren çocuklar biraz daha...

AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: "Cuma akşamından geleceği, 4-5 gün süreceği tahmin ediliyor"

AKOM uyardı: "Şiddetli bir sistemin Cuma akşamından itibaren geleceği tahmin ediliyor"

"Bu seferki gelen sistem, biraz daha kuvvetli olacak"

"Hafta sonundan itibaren çocuklar biraz daha sevinecek gözüküyor"

İSTANBUL - Sabah saatlerinde İstanbul'da etkili olan kar yağışına ilişkin AKOM'dan açıklama geldi. AKOM Müdürü Selçuk Tütüncü: "Esas kuvvetli bir sistemin cuma akşamından itibaren geleceği tahmin ediliyor. Bu seferki biraz daha kuvvetli, yaklaşık 4-5 gün etkili olacağı söyleniyor. hafta sonundan itibaren çocuklar biraz daha sevinecek gözüküyor" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbulluları kar yağışına karşı uyardı. AKOM verilerine göre cuma günü öğle saatlerinden itibaren sıcaklıkların düşmesi ve akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da etkili bir kar yağışı olacağı tahmin ediliyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AKOM Müdürü Selçuk Tütüncü: "Dün sabahtan itibaren ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Havanın soğumaya başlamasıyla beraber burada yaklaşık 19'a yakın birimimizle nöbetimizi tutuyoruz. Gece çok ciddi bir kar yağışı olmadı. Lokal bazı yüksek kesimlerde aralıklarla görüldü. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzden aldığımız genel bilgiler doğrultusunda esas kuvvetli bir sistemin cuma akşamından itibaren geleceği tahmin ediliyor" şeklinde ifade etti.

"Bu seferki kuvvetli olacak"

Cuma günü başlayacak olan kar yağışının etkili olacağını söyleyen Tütüncü: "Bu sefer ki gelen sistem, meteorolojik parametreler doğrultusunda biraz daha kuvvetli bir sistem ve yaklaşık 4-5 gün etkili olacağı söyleniyor. Büyük ihtimal yarın gerekli açıklamalar yapılmış olur. Biz de Meteoroloji Genel Müdürümüzle bu konuda sürekli istişare halindeyiz. Ona göre hem vatandaşların uyarılması hem buna göre aksiyon planlarımızı tekrar gözden geçireceğiz" açıklamasında bulundu.

"4-5 gün süreceği tahmin ediliyor

Kar yağışının yaklaşık 5 gün süreceğinin öngörüldüğünü belirten Selçuk Tütüncü: "Şu ana kadar gördüğümüz kar yağışları lokal ve genelde yüksek kesimlerde oldu. Çocuklar maalesef doya doya kar topu oynayamadılar ama şu anki beklenti, hafta sonundan itibaren çocuklar biraz daha sevinecek gözüküyor. Cuma günü öğlen saatlerinden itibaren havanın soğuyacağı tahmin ediliyor. Cuma günü öğlen saatlerinden sonra belki karla karışık yağmur başlayabilir. Sistemin daha sonra etkisini arttırarak cumartesi, pazar olmak üzere yine 4-5 gün süreyle sürdüreceği tahmin ediliyor. Meteorolojik parametreler son güne kadar değişebiliyor. Biz de sürekli gözlem halindeyiz" dedi.

(DZ-HK-BA-Y)

AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamından geleceği, 4-5 gün süreceği tahmin ediliyor
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamından geleceği, 4-5 gün süreceği tahmin ediliyor
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamından geleceği, 4-5 gün süreceği tahmin ediliyor

YORUMLAR
500

İstanbul, Selçuk, Cuma, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: 'Cuma akşamından geleceği, 4-5 gün süreceği tahmin ediliyor' - Son Dakika


Son Dakika: Türkiye, Afganistan'a "iyilik treni" gönderiyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı Son Dakika: Türkiye, Afganistan'a "iyilik treni" gönderiyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı         
20:31
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek         
16:44
Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi         
16:24
İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı         
15:24
Merak edilen soru cevap buldu! İşte Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi almak için ödediği para Merak edilen soru cevap buldu! İşte Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi almak için ödediği para         
14:53
Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir         
13:22
İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı         
12:35
30 yıllık arkadaşı ve patronu Ömer Göktuğ'un ölüm haberini sunan Orhan Uğurluoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı 30 yıllık arkadaşı ve patronu Ömer Göktuğ'un ölüm haberini sunan Orhan Uğurluoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı         
11:36
Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı         
10:44
Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı         
10:20
Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı         
09:32
New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı         
08:46
Son Dakika! Kırıkkale'de işçi servisi şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var Son Dakika! Kırıkkale'de işçi servisi şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var         
08:45
Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı         
08:37
Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu         
08:17
Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu         
08:15
Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün         
07:52

Son Dakika Haberleri
20:30 Son Dakika: Türkiye, Afganistan'a "iyilik treni" gönderiyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı
19:53 Süper Lig'de Trabzonspor, Giresunspor'u ağırlıyor
19:51 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası konuşuyor
19:40 Son Dakika: Türkiye'de 19 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 72 bin 615 yeni vaka tespit edildi
19:31 Anayasa Mahkemesi üyeliğine eski AK Parti milletvekili aday adayı Kenan Yaşar seçildi
19:30 Son Dakika! Benzine zam geldi, gece yarısından sonra geçerli olacak
19:27 Göztepe Süper Lig'de seriye bağladı!
19:24 Ünlü kadın dövüşçü, cinsel ilişki videosunun olduğunu açıkladı
19:16 Yoldan çıkıp takla atan taksinin sürücüsü donma tehlikesi atlattı
18:54 Son Dakika: Fenerbahçe'nin Altay karşısındaki ilk 11'i belli oldu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2022 20:41:17. #1.12#
SON DAKİKA: AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: "Cuma akşamından geleceği, 4-5 gün süreceği tahmin ediliyor" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement