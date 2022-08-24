AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı: Öğlen saatlerinde başlayıp gece saatlerine kadar devam edecek - Son Dakika
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AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı: Öğlen saatlerinde başlayıp gece saatlerine kadar devam edecek

24.08.2022 11:44
AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı: Öğlen saatlerinde başlayıp gece saatlerine kadar devam edecek

AKOM, İstanbul'da beklenen sağanak yağış için yaptığı açıklamada, öğle saatlerinden sonra etkili olacak yağışın gece saatlerine dek süreceğini duyurdu. Yağışın zaman zaman dolu olarak da görülebileceği konusunda uyarıda bulunuldu.

AKOM, bugün İstanbul genelinde öğle saatlerinden başlayarak gece saatlerine kadar sağanak yağışların beklendiğini duyurdu.

DOLU YAĞIŞI DA BEKLENİYOR

AKOM'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbulluların dikkatine; AKOM verisine göre il genelinde öğle saatlerinden başlayarak gece saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte, zaman zaman yerel dolu yağışı beklenmektedir. Olası olumsuz durumlarda lütfen ALO153 Çözüm Merkezimiz ile iletişime geçiniz."

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SON DAKİKA: AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı: Öğlen saatlerinde başlayıp gece saatlerine kadar devam edecek - Son Dakika
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