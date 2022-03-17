AKOM'dan İstanbul için soğuk hava ve kar uyarısı - Son Dakika
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AKOM'dan İstanbul için soğuk hava ve kar uyarısı

17.03.2022 15:13
AKOM'dan İstanbul için soğuk hava ve kar uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bu akşam itibarıyla etkili olması beklenen soğuk hava, kar yağışı ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanacak olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bu akşam itibarıyla etkili olması beklenen soğuk hava, kar yağışı ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanacak olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatleri itibarıyla İstanbul'da etkili olması beklenen soğuk hava nedeniyle 9 derece civarında seyreden sıcaklığın hafta sonuna kadar 0 dereceye düşeceği öngörülüyor.

İstanbul başta olmak üzere yurdun kuzey bölgelerinin yeniden soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi beklenirken, yarından itibaren kent genelinde başlayacak kar yağışının 19 Mart Cumartesi gecesi itibarıyla yoğunlaşacağı tahmin ediliyor.

Kentte, yağışın yoğun olduğu ilçelerde kar kalınlığının 3-7, Boğaz çevresi ile TEM arasında kalan kesimlerde 5-15, TEM'in kuzeyindeki bölgelerde ise 15-25 santimetreye ulaşması öngörülüyor.

Soğuk ve kar yağışlı havanın hafta başına kadar etkili olması bekleniyor.

AKOM, kuvvetli rüzgar ve kar yağışı nedeniyle yaşanacak olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, AKOM, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AKOM'dan İstanbul için soğuk hava ve kar uyarısı - Son Dakika


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