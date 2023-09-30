AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı: Saat 18.00'den itibaren mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmayın - Son Dakika

AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı: Saat 18.00'den itibaren mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmayın

Son Güncelleme: 30.09.2023 11:07

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, İstanbulluları bu akşam beklenen kuvvetli yağış konusunda uyardı. Saat 18.00'den itibaren başlaması beklenen yağış nedeniyle ''Mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamalı'' çağrısı yapıldı.

İBB AKOM'dan yapılan uyarıda saat 18.00'dan itibaren kuvvetli yağış beklendiği belirtilirken "İstanbullular mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamalı" denildi.

SAATTE 100 KG VE ÜZERİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul'da perşembe gününden itibaren etkili olan yağışın bugün de devam edeceği belirtildi. Sabah saatlerinden itibaren Avrupa yakası ve boğaz çevresinde kısa aralıklarla etkili olan sağanağın, akşam saatlerinde Anadolu yakası ve boğaz çevresinde etkisini artıracağı kaydedildi. AKOM'un meteorolojik değerlendirmesine göre, özellikle Anadolu yakasının saat 18.00'den itibaren aşırı değer olarak kabul edilen saatte 100 kilogram ve üzeri yağış alması beklendiği vurgulandı.

AKOM'dan İstanbullulara sağanak uyarısı! Saat 18.00'den itibaren kuvvetli yağış bekleniyor

TEDBİR UYARISI YAPILDI

AKOM'dan yapılan açıklamada aşırı yağışa bağlı olarak sel, dere taşkını, su baskını, heyelan, istinat duvarı çökmesi, göllenme, mahsur kalma, ulaşımda aksamalar gibi bazı olumsuzluklara karşı önlemler alınırken, İstanbulluların da mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları, olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.

İstanbul, AKOM, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı: Saat 18.00'den itibaren mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmayın - Son Dakika


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SON DAKİKA: AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı: Saat 18.00'den itibaren mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmayın - Son Dakika
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