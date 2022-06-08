AKOM'dan İstanbullulara uyarı! Serin hava dalgası 10 gün boyunca devam edecek - Son Dakika
Üye Girişi

AKOM'dan İstanbullulara uyarı! Serin hava dalgası 10 gün boyunca devam edecek

08.06.2022 11:19

AKOM'un yaptığı uyarıya göre İstanbul, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Serin havanın 16 Haziran'a kadar devam etmesi ve sıcaklıkların Perşembe ve Cuma hariç hafta boyunca 22-25 derece aralığında seyredeceği öngörülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM'un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre; İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde hafta boyunca Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR 22-25 DERECE ARALIĞINDA

Bu nedenle, hafta boyunca (Perşembe ve Cuma hariç) sıcaklıkların 22-25 derece aralığında mevsim normalleri altında seyredeceği ön görülüyor.

17 HAZİRAN'DAN SONRA 1-3 DERECE ARTACAK

Serin havayla birlikte İstanbul genelinde yer yer gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 16 Haziran'a kadar mevsim normalleri civarı ile 1-3 derece altında seyretmesi bekleniyor. 17-22 Haziran tarihleri kapsayan uzun vadeli tahminlere göre de sıcaklıkların mevsim normalleri civarı ile 1-3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

AKOM'dan İstanbullulara uyarı! Serin hava dalgası 10 gün boyunca devam edecek
AKOM'dan İstanbullulara uyarı! Serin hava dalgası 10 gün boyunca devam edecek
YORUMLAR
500
Çekmeköy'de parkta yapılan yıkım çalışması sonrası vatandaş ayağa kalktı! İş makinelerinin girdiği alanda nöbet tutuyorlar Çekmeköy'de parkta yapılan yıkım çalışması sonrası vatandaş ayağa kalktı! İş makinelerinin girdiği alanda nöbet tutuyorlar İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 36 KİLOGRAM KOKAİNİN YAKALANDIĞI OPERASYONLAR KAMERADA İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 36 KİLOGRAM KOKAİNİN YAKALANDIĞI OPERASYONLAR KAMERADA
Kaynak: İHA

Balkanlar, İstanbul, AKOM, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AKOM'dan İstanbullulara uyarı! Serin hava dalgası 10 gün boyunca devam edecek - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:22 Cinayet zanlısından mahkemede yaptığı savunma şaşkına çevirdi: Ambulans geç geldiği için öldü
11:17 Ünlü futbolcunun kızından skandal görüntüler! Katıldığı yarışmada sevgilisini aldatırken yakalandı!
11:07 Defne Samyeli'nin sahne şovu tartışma konusu oldu! Kıyafetlerini çıkartarak sadece mayoyla konser verdi
11:05 Çekmeköy'de parkta yapılan yıkım çalışması sonrası vatandaş ayağa kalktı! İş makinelerinin girdiği alanda nöbet tutuyorlar
11:04 Bakan Bozdağ açıkladı: Kira artışına yüzde 25 sınırı getirildi
10:58 Yengesiyle olan yasak ilişkisi ve kadına şiddetle yargılanan eski futbolcu Giggs'in son hali görenleri şaşırttı
10:39 Sarışın ve esmer kız arasındaki kavgayı dakikalarca izlediler! Müdahalede bulunulmaması tepki çekti...
10:23 Güne yükselişin sürdürerek başlayan Dolar 17 TL'yi aşarken gram altın da 1000 TL'nin üstüne çıktı
10:17 Doğum yaptığını iddia eden trans birey Mükremin Gezgin'e gelen tepkiler çığ gibi büyüyor
10:12 Antartika buz sahanlığında araştırma yapan bilim insanları dünyanın gizli bölmesini keşfetti! Alt katmana indiler...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 11:34:26. #1.11#
SON DAKİKA: AKOM'dan İstanbullulara uyarı! Serin hava dalgası 10 gün boyunca devam edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement