AKOM'dan İstanbullulara uyarı! Serin hava dalgası 10 gün boyunca devam edecek

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM'un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre; İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde hafta boyunca Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR 22-25 DERECE ARALIĞINDA

Bu nedenle, hafta boyunca (Perşembe ve Cuma hariç) sıcaklıkların 22-25 derece aralığında mevsim normalleri altında seyredeceği ön görülüyor.

17 HAZİRAN'DAN SONRA 1-3 DERECE ARTACAK

Serin havayla birlikte İstanbul genelinde yer yer gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 16 Haziran'a kadar mevsim normalleri civarı ile 1-3 derece altında seyretmesi bekleniyor. 17-22 Haziran tarihleri kapsayan uzun vadeli tahminlere göre de sıcaklıkların mevsim normalleri civarı ile 1-3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.