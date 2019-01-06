Son Dakika Haberleri: Akom'dan Kar Açıklaması

Akom'dan Kar Açıklaması

1 saat önce

AFET Koordinasyon Merkezi (AKOM), bu geceden itibaren İstanbul genelinde kar yağışının etkili olacağının tahmin edildiğini bildirdi.

Akom'dan Kar Açıklaması, System.String[]
AFET Koordinasyon Merkezi (AKOM), bu geceden itibaren İstanbul genelinde kar yağışının etkili olacağının tahmin edildiğini bildirdi.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "03 Ocak 2019 Cuma gününden itibaren etkili olan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle şehir merkezinde aralıklarla karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı yaşanırken; Çatalca, Silivri ve Arnavutköy gibi batı ilçelerimizde yağışlar çoğunlukla kar şeklinde görülmüştür. Çatalca'ya bağlı mahallelerde (başta Binkılıç olmak üzere) 10-25 cm aralığında kar yüksekliği ölçülmüştür." denildi.

Açıklama şöyle sürdürüldü:

"Soğuk havanın 09 Ocak 2019 Çarşamba sabah saatlerine kadar etkili olması beklenirken, yağışların bu gece yarısından itibaren kuzey bölgelerimizden başlayarak il genelinde kar şeklinde etkili olacağı tahmin edilmektedir.

Salı akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle güney kıyılarımızda 2-5 cm, kuzey ve iç kesimlerde 5-15 cm arasında kar yüksekliği beklenmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbulluların hiçbir olumsuzluk yaşamaması için hazırlıklarını tamamladı. 7 bin 083 personel, bin 357 araç, köy yolları için 147 traktör, metrobüs güzergahında 33 kışla mücadele aracı göreve hazır." - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:20 Kaynak: DHA

Çatalca, İstanbul, Afet Koordinasyon Merkezi, Güncel
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