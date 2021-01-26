AKOM'dan İstanbul için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
AKOM'dan İstanbul için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı

AKOM'dan İstanbul için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı

26.01.2021 16:55

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarın öğle saatlerinden itibaren kentin batı bölgelerinden başlayacak soğuk hava nedeniyle il genelinde karla karışık yağmur, şehir merkezi dışında kalan kesimlerde ise hafif kar yağışlarının etkili olacağını bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarın öğle saatlerinden itibaren kentin batı bölgelerinden başlayacak soğuk hava nedeniyle il genelinde karla karışık yağmur, şehir merkezi dışında kalan kesimlerde ise hafif kar yağışlarının etkili olacağını bildirdi.

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde ılık ve yağışlı hava etkili olmaya devam ettiği, yarın öğle saatlerinden itibaren ise Balkanlar üzerinden yeni bir soğuk havanın kentin genelinde etkisini göstereceği aktarıldı.

Güneyli yönlerden fırtına şeklinde esen rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzeyli yönlere dönmesi ve şiddetini daha da arttırarak etkili olacağı kaydedilen açıklamada, kuzeyden taşınacak soğuk havanın etkisiyle halihazırda 15 derece olan sıcaklıkların, 8 ila 12 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği belirtildi.

Açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren kentin batı bölgelerinden başlayarak hızla soğuyacak hava nedeniyle yağışların il genelinde karla karışık yağmur; Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos gibi şehir merkezi dışında kalan kesimlerde ise hafif kar şeklinde olacağı aktarıldı.

Açıklamada, AKOM verilerinde mevcut tahminlerin aksine sıcaklıkların, 2-3 derece daha fazla azalması ihtimaline yer verilirken, böyle bir durumda yağışların şehir merkezinde kara dönüşebileceği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Marmara Bölgesi, Sarıyer, Şile, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AKOM'dan İstanbul için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı - Son Dakika


Son Dakika
17:28 Köylü Şampiyonu Oruç Baba İnan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oldu
17:24 Hakkında "Köylü şampiyon" manşetleri atılan Oruç Baba İnan bakan yardımcısı oldu
17:04 Son Dakika: Tanju Özcan kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
17:00 Son Dakika: Tanju Özcan CHP'den kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
16:58 Aziz Yıldırım'ın Basın Toplantısı Yeri ve Saati Açıklandı
16:54 Canlı yayını iptal olan Aziz Yıldırım'ın toplantı yeri ve saati belli oldu
16:51 Hakan Sabancı, sevgilisi Hande Erçel'in ablası ve eniştesiyle poz verdi
16:47 Taze damat Hakan Sabancı aileye girdi! Sevgilisi Hande Erçel'in ablası ve eniştesiyle poz verdi
16:36 Taksim'de Dilencilere Operasyon: 16 Kişiye Para Cezası, 24 Çocuk Çocuk Şube Müdürlüğü'ne Teslim Edildi
16:34 Taksim'de dilenci operasyonu: Ayakkabı tabanından 902 lira para çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2023 17:32:26. #1.13#
SON DAKİKA: AKOM'dan İstanbul için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement