Son Dakika Haberleri: Akom'dan Kar Yağışı Açıklaması

Akom'dan Kar Yağışı Açıklaması

40 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'den (AKOM) kentte etkili olan kar yağışı ile ilgili açıklama geldi.

Akom'dan Kar Yağışı Açıklaması, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'den (AKOM) kentte etkili olan kar yağışı ile ilgili açıklama geldi. Açıklamada, "7 bin 083 personel, 1 bin 357 araç, köy yolları için 147 traktör ve metrobüs güzergahında 33 kışla mücadele aracıyla E-5 (D-100), TEM karayolu ve ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam etmektedir. Kar yağışının başlamasıyla birlikte İBB tarafından 5 bin ton tuz kullanılmıştır" denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'den (AKOM) kar yağışı ile ilgili açıklaması yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun batı kesimleri bugün sabah saatlerinden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmiştir. Sistemin etkisiyle hava sıcaklıkları 8-10 derece birden azalarak -1 ile 2 derecelere kadar gerilemiştir. Akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı il geneline yayılarak etkisini göstermeye başlamıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için 7 bin 083 personel, 1 bin 357 araç, köy yolları için 147 traktör ve metrobüs güzergahında 33 kışla mücadele aracıyla E-5 (D-100), TEM karayolu ve ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam etmektedir" denildi.

Açıklamada, "İlçe belediyelerin sorumluluk alanında olan sokak ve mahallelerdeki karla mücadele için İstanbul Büyükşehir Belediyesi gerekli tuz takviyesinde bulunmuş olup, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ilçe belediyeleri ile koordine halinde çalışmalar sürdürülmektedir. Kar yağışının başlamasıyla birlikte İBB tarafından 5 bin ton tuz kullanılmıştır. Üstgeçitlerde, otobüs duraklarında buzlanmalara karşı tuzlama çalışmaları devam etmektedir. Evsiz vatandaşlara kış hizmeti kapsamında İBB'nin tesislerinde 327 kişi misafir edilmektedir. Beyaz Masa 153'e bu yönde gelen ihbarlar için anında harekete geçmektedir. Meteoroloji'den alınan bilgiye göre İstanbul'da etkili olan kar yağışının Pazar akşam saatlerine kadar etkili olması beklenmektedir" ifadesine yer verildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:37 Kaynak: İHA

İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Afet Koordinasyon Merkezi, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'da İki Şoförün Kavgası Kameralara Yansıdı Erdoğan: Tersane İstanbul Projesi, 60 Bin İnsanımıza Yeni İstihdam Sağlayacak

Kadıköy'de Taksiye Binen 3 Yolcu, Tartıştıkları Taksiciyi Döverek Öldürdü İstanbul'da Amatör Futbola Kar Engeli
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 01:17:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akom'dan Kar Yağışı Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]