Son Dakika Haberleri: Akom'dan Soğuk Hava Uyarısı

Akom'dan Soğuk Hava Uyarısı

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), soğuk hava şartlarına karşı İstanbulluları uyardı.

Akom'dan Soğuk Hava Uyarısı, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), soğuk hava şartlarına karşı İstanbulluları uyardı.

AKOM'dan yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bölümünün Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına girdiği belirtildi.

Gün boyu yağmur şeklinde görülecek yağışların akşam saatlerinden itibaren Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece gibi batı ilçelerinde kuvvetlenerek yer yer tipi şeklinde yoğun kar yağışı, gece saatlerinden itibaren ise il genelinde fırtına (50-95km/s) ile birlikte kuvvetli kar şeklinde etkili olması beklendiği kaydedildi.

Soğuk hava, fırtına, karla karışık yağmur ve kar yağışlı havanın gelecek hafta ortasına kadar devam etmesinin beklendiği, İstanbul'un yüksek ve kırsal bölgelerinde kar yağışının etkili olacağının tahmin edildiği kaydedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirleri aldığı kaydedilirken şöyle denildi:

"İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) yönetiminde İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı'na bağlı 7 bin 83 personel, 1.357 araç, 53 vinç-kurtarıcı, köy yolları için 147 traktör vatandaşların hava koşullarına bağlı sorun yaşamaması için teyakkuzda bekliyor. Metrobüs güzergahında ise herhangi bir aksaklık yaşanmaması için 33 kışla mücadele aracı çalışıyor. Ayrıca İtfaiye, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Ulaşım, Destek Hizmetleri, Raylı Sistemler, Zabıta, Park Bahçeler, Çevre Koruma, Muhtarlıklar ve Gıda, Sağlık Daire Başkanlıkları, Beyaz Masa ve diğer ilgili müdürlükler, İETT, İSKİ, İSFALT, İGDAŞ, İSTAÇ, İSBAK, Metro İstanbul, Şehir Hatları temsilcileri AKOM'da görev başında. Vatandaşlarımız hava koşullarına bağlı oluşabilecek muhtemel sorunlara karşı ihbar için 153 Beyaz Masa ve İtfaiye 110'u arayarak yardım alabilecekler."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:41 Kaynak: AA

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