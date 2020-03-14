AKOM'dan yağış uyarısı - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul'da Pazar günü öğlen saatlerinden itibaren yağmurun etkili olacağını açıkladı.

AKOM'un paylaştığı verilere göre İstanbul'da Pazar öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi (30-70km/s), beraberinde aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor. Kentte, sıcaklıkların da 8-10 derece birden azalarak kış değerlerine yaklaşacağı tahmin ediliyor. Paylaşılan verilere göre yarın, hava sıcaklığı en yüksek 8 derece olacak.

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