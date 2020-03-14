AKOM'DAN YAĞIŞ UYARISI - Son Dakika
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AKOM'DAN YAĞIŞ UYARISI

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul'da Pazar günü öğlen saatlerinden itibaren yağmurun etkili olacağını açıkladı.

AKOM'DAN YAĞIŞ UYARISI, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul'da Pazar günü öğlen saatlerinden itibaren yağmurun etkili olacağını açıkladı.

AKOM'un paylaştığı verilere göre İstanbul'da Pazar öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi (30-70km/s), beraberinde aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor. Kentte, sıcaklıkların da 8-10 derece birden azalarak kış değerlerine yaklaşacağı tahmin ediliyor. Paylaşılan verilere göre yarın, hava sıcaklığı en yüksek 8 derece olacak.

VATANDAŞLARA HASTALIK UYARISIAKOM, bahar mevsimlerinde sıcaklıklarda yaşanan ani yükseliş ve azalışlar nedeniyle vatandaşlara uyarı yaptı. Hava sıcaklıklarındaki değişimler ve esen rüzgar nedeniyle başta soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlar olmak üzere birçok hastalığa neden olduğu belirtiliyor. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 21 Mart'a kadar mevsim normalleri civarı ile 3-5 derece altında, 21-25 Mart tarihleri arasında ise 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Afet Koordinasyon Merkezi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:01 Kaynak: DHA
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