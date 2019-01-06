AKOM'dan yeni kar uyarısı
24 dakika önce
AKOM, İstanbul'da aralıklarla devam eden kar yağışlarının, önümüzdeki hafta kuzey bölgelerinden başlayarak, il genelinde etkili olacağı uyarısında bulundu.
AKOM, İstanbul
'da aralıklarla devam eden kar yağışlarının, önümüzdeki hafta kuzey bölgelerinden başlayarak, il genelinde etkili olacağı uyarısında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:55
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