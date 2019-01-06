Son Dakika Haberleri: AKOM'dan yeni kar uyarısı

AKOM'dan yeni kar uyarısı

24 dakika önce

AKOM, İstanbul'da aralıklarla devam eden kar yağışlarının, önümüzdeki hafta kuzey bölgelerinden başlayarak, il genelinde etkili olacağı uyarısında bulundu.

AKOM'dan yeni kar uyarısı, System.String[]
AKOM, İstanbul'da aralıklarla devam eden kar yağışlarının, önümüzdeki hafta kuzey bölgelerinden başlayarak, il genelinde etkili olacağı uyarısında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:55 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Benzinciye Dalan Sürücü, Köpeğine Sarılarak Uyudu Amatör Futbol Takımlarının Taraftarları, Barış İçin Bir Araya Geldi!

Türk Hava Yolları Uçağı, Ukrayna'da Pistten Çıktı Son Dakika! AKOM Uyardı: İstanbul'a Bu Gece Kar Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 18:19:45. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AKOM'dan yeni kar uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]