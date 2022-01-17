AKOM kar yağışı için uyardı! İstanbul genelinde etkili olacak - Son Dakika

İBB AKOM'un verilerine İstanbul'da Salı günü sabah saatlerinden (08:00) itibaren kuzeyden gelen rüzgar kuvvetlenerek, saatte 40-65 km hızında esecek. Beraberinde sıcaklıkların da tekrardan kar değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor.

AKŞAM SAATLERİNDE İL GENELİNE YAYILACAK

Sabah saatlerinden itibaren şehir merkezi dışında kalan yüksek kesimlerde; Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos gibi bölgelerde karla karışık yağmur yağışları yaşanacak. Yağışların, akşam saatlerinden sonra il genelinde etkili olması bekleniyor.

BUZLANMA VE DON OLAYLARI İÇİN UYARI

Çarşamba akşam saatlerine kadar bölgede etkili olması beklenen Sibirya kökenli soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıkların yer yer 0°C ve altına gerileyebileceği tahmin ediliyor. AKOM, eksiye düşen sıcaklıklar nedeniyle buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği konusunda da uyardı.

BEUS'TAN TAKİP EDİLEBİLECEK

Soğuk hava nedeniyle yaşanacak buzlanma gibi olaylara karşı İBB, 60 farklı noktaya kurulan Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) mesajlarından gelecek uyarılar doğrultusunda yollarda gerekli müdahaleyi yapacak