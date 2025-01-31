AKOM tarih verip duyurdu: İstanbul\'a lapa lapa kar yağacak

Hava Durumu

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkez (AKOM), İstanbul için soğuk hava ve kar yağışı uyarısında bulundu. AKOM'dan yapılan açıklamaya göre; 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının kent genelinde etkili olması bekleniyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜ KAR VAR

Soğuk havanın etkisiyle birlikte çarşamba günü İstanbul genelinde karla karışık yağmur etkisini gösterecek. Perşembe günü ise kar kalınlığının kentine yüksek yerlerinde 10 ila 20 santimetre arası yağması bekleniyor.

İŞTE AKOM'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

AKOM'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Pazartesi itibarıyla İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın etkili olması beklenmektedir. İstanbul'da salı gün boyunca sıcaklıkların hızla düşeceği, çarşamba sabah saatlerinden itibaren il genelinde kar yağışının etkili olacağı tahmin edilmektedir."