AKOM tarih verip duyurdu: İstanbul'a lapa lapa kar yağacak - Son Dakika
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Hava Durumu

AKOM tarih verip duyurdu: İstanbul'a lapa lapa kar yağacak

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İstanbul, Şubat ayında soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek ve sıcaklıklar hızla düşecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı , uzun süredir İstanbul'da beklenen kar yağışı için 5 Şubat ve 6 Şubat tarihini verdi.

31.01.2025 14:29
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkez (AKOM), İstanbul için soğuk hava ve kar yağışı uyarısında bulundu. AKOM'dan yapılan açıklamaya göre; 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının kent genelinde etkili olması bekleniyor.

AKOM tarih vererek duyurdu: İstanbul'a lapa lapa kar yağacak

ÇARŞAMBA GÜNÜ KAR VAR

Soğuk havanın etkisiyle birlikte çarşamba günü İstanbul genelinde karla karışık yağmur etkisini gösterecek. Perşembe günü ise kar kalınlığının kentine yüksek yerlerinde 10 ila 20 santimetre arası yağması bekleniyor.

İŞTE AKOM'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

AKOM'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Pazartesi itibarıyla İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın etkili olması beklenmektedir. İstanbul'da salı gün boyunca sıcaklıkların hızla düşeceği, çarşamba sabah saatlerinden itibaren il genelinde kar yağışının etkili olacağı tahmin edilmektedir."

AKOM tarih verip duyurdu: İstanbul\'a lapa lapa kar yağacak

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Son Dakika Hava Durumu AKOM tarih verip duyurdu: İstanbul'a lapa lapa kar yağacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • fikret :
    İstanbula Kar Yağmaz.. Yalan Haber.. 18 4 Yanıtla
  • kamil erol:
    istanbulu karı ancak resimlerde görür 13 4 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    AKP'nin tekelindeki yaw sak kanallar kamera mikrofon hazır bekler. İlk kar düşsün de manipülasyona başlayalım diye. 8 5 Yanıtla
  • Ömer Sancar:
    bereket kalmadı ki Allah cc rahmet yandırsın zulüm zina faiz gittikçe artıyor rahmet yaparmı gittikçe kötüye gidiyor kuraklık geliyor tövbe edin zinadan faizden zulümden uzak durun 10 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    İstanbul'da Yaşayanlar Kar Bekliyor 4 Gözle Hemde 8 1 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    İnşAllah 1987 kışı gibi yağar ! 4 0 Yanıtla
  • Mesut Adıgüzel:
    Marmara nüfusu 30 milyon nüfusun 10 milyon a düşmesi lazım betonlaşma azalması lazım ancak ozaman kar yağışı olur nüfusun tahliye edilmesi lazım Anadolu ya yatırım yapılması lazım . 3 0 Yanıtla
  • oflee seref:
    bu habere göre Çarşamba dan itibaren çöl sıcakları gelecek diyebiliriz 3 0 Yanıtla
  • feyzi basatemür:
    inşallah 2m yağar... 2 0 Yanıtla
  • Ömer Bilgin:
    inşallah 1 0 Yanıtla
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