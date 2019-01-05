Akordeon Sanatçısı Horak'tan Eskişehir'de Konser
1 saat önce
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın bu haftaki konuğu akordeon sanatçısıLadislav Horak oldu.
Eskişehir
Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın bu haftaki konuğu akordeon sanatçısı
Ladislav Horak oldu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Patrick Souillot'un orkestra şefliğini yaptığı konserde ünlü akordeon
sanatçısı Horak, sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.
Piazzolla, Hermosa ve Korsakov'un eserlerini başarı ile seslendiren Horak ve Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası konser sonunda alkışlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:21 Kaynak: AA
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