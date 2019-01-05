Son Dakika Haberleri: Akordeon Sanatçısı Horak'tan Eskişehir'de Konser

Akordeon Sanatçısı Horak'tan Eskişehir'de Konser

1 saat önce

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın bu haftaki konuğu akordeon sanatçısıLadislav Horak oldu.

Akordeon Sanatçısı Horak'tan Eskişehir'de Konser, System.String[]
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın bu haftaki konuğu akordeon sanatçısı

Ladislav Horak oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Patrick Souillot'un orkestra şefliğini yaptığı konserde ünlü akordeon

sanatçısı Horak, sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Piazzolla, Hermosa ve Korsakov'un eserlerini başarı ile seslendiren Horak ve Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası konser sonunda alkışlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:21 Kaynak: AA

Eskişehir, Kültür Sanat
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