Akören Peynirine MAKÜ'den Destek

Burdur Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı Veteriner Hekim Ömer Faruk Gündüzalp, BTB Yönetim Kurulu Üyesi Niyazi Boz ve Kemer İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Gencer, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz'ı ziyaret etti.

Burdur Ticaret Borsası (BTB) Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, BTB Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Akören Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Niyazi Boz ve Kemer İlçe Tarım Müdürü Hasan Gencer, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz'ı makamında ziyaret ederek, kooperatifçilikte rol model olan Akören Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifine bağlı kadın üreticiler tarafından üretilen peynirlerin, il genelinde pazarlanmasıyla ilgili olarak fikir alışverişinde bulunuldu.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ), Kemer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Kemer Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde, Akören Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin destekleriyle peynir üretim kursunun düzenlendiğini belirten Borsa Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, "Peynir üretim kursunu başarıyla tamamlayan kadın üreticilerimiz, geçtiğimiz Kasım ayında sertifikaları aldılar. Artık hem doğal peynir üretiyorlar hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Kooperatifimizin kadın üreticileri, bundan sonraki süreçte markalaşarak, kendilerine gerek bizlerin aracılığı gerekse üniversitemizin öncülüğünde pazar bulmak istiyorlar" şeklinde konuştu.

MAKÜ'nün, 2006 yılında kurulan 40 üniversite arasında desteklenecek 5 üniversite arasında ilk sırayı alarak birinci pilot üniversite seçildiğinin altını çizen MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, "Hayvancılık ve hayvancılığa dayalı sanayiciliğin geliştirilmesi alanında alacağı destekleme ile alanında daha da güçlenecek olan Üniversitemiz, pilot üniversite olmanın haklı gururunu yaşıyor. Üniversite olarak, bölge tarım ve hayvancılığının kalkınması, her iki sektöründe ilerlemesi için tüm paydaşlarımızla işbirliği ve projelere açığız. Üniversite olarak, üretim ve pazarlama alanında da, üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmeyi hazır olduğumuzu belirtiriz" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Borsa Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz ve MAKÜ Genel Sekreteri Ali Nihat Gündüzalp'e hediye takdim etti.