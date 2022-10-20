AKP'den İstifa Eden Fakıbaba, TBMM'nin İnternet Sitesi Kayıtlarına "Bağımsız Milletvekili" Olarak Geçti

AKP'den ve milletvekilliğinden istifa ettiğini duyuran Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, TBMM'nin resmi internet sitesi kayıtlarına "bağımsız milletvekili" olarak yansıdı.

AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, bu sabah yaptığı açıklamada; hem AKP'den hem de milletvekilliğinden istifa ettiğini açıklamıştı.

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, CNN Türk televizyonunda yaptığı açıklamada; "Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalardan sonra sanırım TBMM'ye de dilekçe ile iletecektir. Ne partiye ne Meclis'e herhangi bir yazılı belge ulaşmadığı için bir sosyal medya paylaşım üzerinden açıkçası doğru bulmuyorum" demişti.

Fakıbaba'nın istifası, TBMM'nin internet sitesine uzun süre yansıtılmadı. Fakıbaba, sitede; gün boyunca AKP milletvekilleri listesinde kaldı.

NE OLMUŞTU?

Fakıbaba, istifasını şu açıklama ile duyurdu:

"2003'te üyesi olduğum AK Partide değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren bütün büyüklerime ve Şanlıurfa halkına yürekten teşekkür ediyorum. Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum. AK Parti üyeliğinden ve AK Parti için bana oy veren hemşerilerime saygısızlık olmasın diye milletvekilliğinden de istifa ediyorum. İnşallah aldığım bu karar ülkem için hayırlara vesile olur"