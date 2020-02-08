AKP'den Kuzey Kıbrıs lideri Akıncı'ya tepki: 'Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı yaptığı saygısızlıktan... - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya AKP'den Kuzey Kıbrıs lideri Akıncı'ya tepki: 'Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı yaptığı saygısızlıktan... - Son Dakika Dünya

AKP'den Kuzey Kıbrıs lideri Akıncı'ya tepki: 'Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı yaptığı saygısızlıktan...

6 saat önce

Kuzey Kıbrıs lideri Akıncı'nın verdiği bir röportajda, Ada'da iki toplum federal bir 'çatı' altında birleşmezse, "Ada'nın kuzeyinin artan bir şekilde Ankara'ya bağımlı hale geleceği ve neticede pratikte bir Türk şehri haline gelerek yutulabileceği" şeklindeki uyarısına Ankara'dan tepki geldi.

AKP'den Kuzey Kıbrıs lideri Akıncı'ya tepki: 'Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı yaptığı saygısızlıktan..., System.String[]

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı'nın verdiği bir röportajda sarfettiği sözleri, "Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Kıbrıs Türkü'nün haklı davasına karşı saygısızlık" olarak nitelendirerek, tepki gösterdi.

Kuzey Kıbrıs lideri Akıncı, Guardian gazetesine hafta içi verdiği bir röportajda, Ada'da iki toplumun federal bir 'çatı' altında birleşmesi gerektiğini ve bunun için "karar anının" geldiğini söylemişti.

Gazeteye göre Akıncı, aksi takdirde, "Ada'nın kuzeyinin artan bir şekilde Ankara'ya bağımlı hale geleceği ve neticede pratikte bir Türk şehri haline gelerek yutulabileceği" uyarısında bulunmuştu.

Ömer Çelik, bu açıklamalara yanıtı Twitter üzerinden verdi.

Mustafa Akıncı'yı özür dilemeye çağıran Ömer Çelik, "Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Kıbrıs Türkü'nün haklı davasına yapılan bu saldırıyı kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

AKP Sözcüsü, CNN TÜRK kanalına yaptığı açıklamada ise, Akıncı'yı Rum yönetiminin "sözcüsü gibi davranmakla" suçladı.





Devlet Bahçeli'den istifa çağrısı

Kuzey Kıbrıs lideri Akıncı'ya Ömer Çelik'in yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de tepki gösterdi.

Akıncı'ya istifa çağrısında bulunan Bahçeli, "Yaptığı esef verici açıklamalar sakat zihniyetini, sancılı ve skandal tutumunu bir kez daha gözler önüne sermiştir" dedi.

Kuzey Kıbrıs lideri ve Ankara arasındaki bu gerilim yeni değil.

Kuzey Kıbrıs lideri, Ankara'nın Barış Pınarı Harekatı'nı da eleştirmiş, ve diyalog ile diplomasi çağrısıyla Ankara'nın tepkisini çekmişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bu açıklamalar için "Akıncı'yı esefle kınıyorum" ifadesini kullanmıştı.

Kuzey Kıbrıs'ta 26 Nisan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için Mustafa Akıncı, Çarşamba günü kampanyasını başlattı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, AK Parti, Türkiye, Ankara, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:15 
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