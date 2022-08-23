Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in Yakın Arkadaşına Rekor İhale - Son Dakika
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Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in Yakın Arkadaşına Rekor İhale

23.08.2022 18:08
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in Yakın Arkadaşına Rekor İhale

AKP’den milletvekili aday adayı olduktan sonra AKP’li Üsküdar Belediyesi’nden birçok ihale alan Mehmet Tahir Tikici’nin firması, 12’nci ve en büyük ihalesini de Üsküdar Belediyesi’nden aldı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile yakın arkadaşlığı bulunan Tikici, Belediye’ye 89 milyon 500 TL bedelli konut inşaatları yapacak.

OKTAY YILDIRIM

AKP'den milletvekili aday adayı olduktan sonra AKP'li Üsküdar Belediyesi'nden birçok ihale alan Mehmet Tahir Tikici'nin firması, 12'nci ve en büyük ihalesini de Üsküdar Belediyesi'nden aldı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile yakın arkadaşlığı bulunan Tikici, Belediye'ye 89 milyon 500 TL bedelli konut inşaatları yapacak.

Üsküdar Belediyesi'nin Yavuztürk Mahallesi 1652 ada, 1 parsel üzerinde yaptıracağı konutlar için açtığı ihalenin sonucu belli oldu. Dört tarafı yollarla çevrili olan ve 3 bin 289 metrekare büyüklüğündeki parsel için açılan ihaleye 3 geçerli teklif verildi. İhaleyi 89 milyon 500 TL'ye Yükseliş İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şirketi aldı. Üsküdar Belediyesi ile sözleşme imzalayan Yükseliş İnşaat, söz konusu konutları 1 Ekim 2023'e kadar tamamlayacak.

Yükseliş firması son 10 yıl içinde Üsküdar Belediyesi'nden birçok ihale aldı. Bunun tek istisnasını geçen yıl, İçişleri Bakanlığı'na bağlı Bingöl İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden aldığı afet konut yapımı işi oluşturuyor. Bingöl'den aldığı ihalenin bedeli ise 62 milyon 822 bin 222 TL idi.

MEHMET TAHİR TİKİCİ KİMDİR?

Bingöl 1958 doğumlu olan Mehmet Tahir Tikici, Yükseliş firmasını 1998'de kurdu. 2007 seçimlerinde AKP'den İstanbul 1. Bölge'den milletvekili aday adayı oldu. Milletvekili olamayan Tikici, özellikle Üsküdar Belediyesi'nden aldığı ihalelerle dikkat çekti. Daha önceki ihalelere başka firmalarla iş ortaklığı şeklinde giren Tikici, 2012'den sonra ihalelere tek başına girmeye başladı. Son 10 yıl içinde Üsküdar Belediyesi'nden birçok küçük bedelli ihaleler alan Tikici, son ihale ile Bingöl'den geçen yıl aldığı ihale rekorunu da kırdı.

Sosyal medya hesaplarında, AKP'li önde gelen birçok isimle çektirdiği fotoğrafları paylaşan Tikici'nin, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile yakınlığı dikkat çekiyor. Oğlu Yasin Tikici'nin nikahını Hilmi Türkmen kıyarken, nikah şahitliğini de eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı yapmıştı. Tikici'nin paylaştığı fotoğraflar arasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çekilmiş bir fotoğrafı da bulunuyor.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in Yakın Arkadaşına Rekor İhale - Son Dakika

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