Erdoğan: "Allahsız Alevilik Olmaz, Muhammedsiz Alevilik Olmaz, Alisiz Alevilik Olmaz"

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, "Alevi-Bektaşi kardeşlerimizin meselelerini çoğunu biz çözdük, kalanları da adım adım çözüme kavuşturuyoruz. Yıllarca siyaset, sanat, ticaret yapan kimi isimlerin gerçek yüzünü ortaya sermelerinden aslında memnuniyet duyuyoruz. Allahsız Alevilik olmaz, Muhammedsiz Alevilik olmaz, Alisiz Alevilik olmaz. Dinsiz, amelsiz sadece sapkınlığın üzerine bina edilmiş Alevilik, Müslümanlık, Türklük, Kürtlük, hatta insanlık da olmaz" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, bugün AKP İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

"İSTANBUL, KURULUŞUMUZDAN BUGÜNE TÜM ZAFERLERİMİZDE OLDUĞU GİBİ 2023 SEÇİMLERİNİN DE LOKOMOTİFİ OLACAKTIR"

"Yarın evlatlarımız, bir adım sonraki hedeflerini Malazgirt Zaferi'nin bininci yıl dönümü olan 2071'e adayacaklar. Devlet olmak, büyük olmak budur. Bizi bu ruhtan, bu şuurdan koparmak için çalıştılar. Ne kadar sapkın ideoloji varsa bize dayattılar. Bize vesayeti, darbeleri dayattılar. Bu sebeple milli mücadelemizi zafere ulaştırdık.

AK Parti'nin en büyük hizmeti, bu makus talihi bir daha geri gelmemek üzere yenmiş olmasıdır. Artık bu ülkeye vesayetin pençesinin geçirilmesi çok daha zordur. Artık bu ülkede geri kalmışlığın bir kader gibi kabullenilmesi çok daha zordur. Çünkü biz, milletimizle birlikte ülkemize çağ atlattık. Gerçekleştirdiğimiz demokrasiyle birlikte dünyanın en üst ligine yükseldi.

AK Parti, sadece bugünün değil yarının da partisidir. İstanbul, kuruluşumuzdan bugüne tüm zaferlerimizde olduğu gibi 2023 seçimlerinin de lokomotifi olacaktır

"BİZ; İNANÇ, KÖKEN, MEZHEP, MEŞREP FARKLI GÖZETMEKSİZİN HERKESİN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİ GARANTİ ALTINA ALAN DEMOKRATİK HUKUK DEVLETİ KURDUK"

İslam dünyası ve Türkiye olarak, merhamet ve ahlak üzerine kurulan medeniyetimizin güzelliğini nerede kaybetmişsek orada arayıp bulacak ve düzelteceğiz. Irak'ı, iki milyon insanın kanı üzerinde böldüler. Suriye'yi, bu şekilde bir milyon insanın kanı üzerinde böldüler, parçaladılar, hala aynı oyunlara devam ediyorlar. Yemen'den Arakan'a, Türkistan'dan Balkanlar'a, Filistin'den Afganistan'a, aynı amaçla farklı görünümlü oyunlar sergileniyor.

Ülkemizde de Sünni-Alevi, Türk-Kürt üzerinden benzer senaryolar gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Biz; inanç, köken, mezhep, meşrep farklı gözetmeksizin herkesin hak ve özgürlüklerini garanti altına alan demokratik hukuk devleti kurduk. 85 milyon vatandaşımızın her biri birinci sınıf vatandaştır. Eksiklerimiz yok mudur, aksaklıklar yaşanmıyor mu? Elbette vardır. Ama bizim bu eksikleri tamamlama, aksaklıkları tamamlama irademiz hepsinden daha güçlüdür. Alevi-Bektaşi kardeşlerimize yönelik tahrikler de eksik olmuyor. Muharrem ayı vesilesiyle önce Ankara'da Hüseyin Gazı Vakfı Dergahı'nda, ardından Hacı Bektaş'ta Hazreti Hünkar'ın huzurunda birlik, beraberlik, kardeşlik çağrımızı tekrarladık.

"ALLAHSIZ ALEVİLİK OLMAZ, MUHAMMEDSİZ ALEVİLİK OLMAZ, ALİSİZ ALEVİLİK OLMAZ"

'Ali gibi yiğit, zülfikar gibi kılıç olmak' diyorsak her türlü farklılığı bir kenara bırakarak inançlarımıza, kültürümüze, değerlerimize sıkı sıkıya sarılmalıyız. Alevi-Bektaşi kardeşlerimizin meselelerini çoğunu biz çözdük, kalanları da adım adım çözüme kavuşturuyoruz. Yıllarca siyaset, sanat, ticaret yapan kimi isimlerin gerçek yüzünü ortaya sermelerinden aslında memnuniyet duyuyoruz. Allahsız Alevilik olmaz, Muhammedsiz Alevilik olmaz, Alisiz Alevilik olmaz. Dinsiz, amelsiz sadece sapkınlığın üzerine bina edilmiş Alevilik, Müslümanlık, Türklük, Kürtlük, hatta insanlık da olmaz.

Her kim aksini iddia ediyorsa kim bilir hangi karanlık mihraktan besleniyordur, kim bilir hangi yabancı istihbarat teşkilatına çalışıyordur. Yüce Yaradan'a, Peygamber Efendi'mize, manevi ve milli kırmızı çizgilerimize tecavüzden herkes ayağını denk almalıdır. Aksi takdirde bunların hiçbirini milletimiz de tarih de affetmez, konunun hukuk yönü varsa yargı da affetmez.

"2023 SEÇİMLERİNE KADAR DA ÖNÜMÜZE GETİRİLECEK HER OYUNU BOŞA ÇIKARMAYA, TUZAĞI BOZMAYA KARARLIYIZ"

Şu anda kişi başına milli gelir 9 bin 500 dolara dayandı. Hani ne oldu? Ne diyorlardı? Şu anda rakam bu. Daha da iyi olacak. Tıpkı 20 yıldır olduğu gibi, 2023 seçimlerine kadar da önümüze getirilecek her oyunu boşa çıkarmaya, tuzağı bozmaya kararlıyız. Seçim gününe kadar çok çalışarak AK Parti bayrağını İstanbul burçlarının en zirvesine dikmeye hazır mıyız?

Birileri çıkıp diyor ki 'AK Parti'deki gençlik nerede?' İşte burada. Biz hiçbir zaman milletimizi seçimden seçime hatırlayan kadro olmadık. Biliyorsunuz yeni yönetim sistemimizle birlikte genel seçimler, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği olarak iki ayaklı hale geldi. Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının şahsım olduğunu aylar öncesi paylaştık. Diğer ittifak ve partiler herhangi bir cumhurbaşkanı adayı telaffuz edemediler. Yapılan pazarlıkların kiri pası her yerden hissediliyor, görülüyor. Milletin karşısına çıkarılacak aday için bile bunca ayak oyunu, bunca alavere dalevere, bunca kolpa içine girdiler."