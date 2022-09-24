Binali Yıldırım, Karaburun'daki Hakim ve Savcının Urfa'ya Sürülmesi Olayı ile Gündeme Gelen MHP İlçe Başkanını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Binali Yıldırım, Karaburun'daki Hakim ve Savcının Urfa'ya Sürülmesi Olayı ile Gündeme Gelen MHP İlçe Başkanını Ziyaret Etti

24.09.2022 23:22
Binali Yıldırım, Karaburun'daki Hakim ve Savcının Urfa'ya Sürülmesi Olayı ile Gündeme Gelen MHP İlçe Başkanını Ziyaret Etti

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, bir süre önce adliyede çıkardığı olay nedeniyle gözaltına alınan, sonrasında hakkında tutuklama kararı veren hâkim ve savcı eşinin Şanlıurfa'da görevlendirilmesiyle gündeme gelen MHP Karaburun İlçe Başkanı Erkan Özen'i ziyaret etti. Yıldırım, "Cumhur İttifakı olarak, güçlü ve büyük Türkiye için çalışıyor, 2023’e emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, bir süre önce adliyede çıkardığı olay nedeniyle gözaltına alınan, sonrasında hakkında tutuklama kararı veren hakim ve savcı eşinin Şanlıurfa'da görevlendirilmesiyle gündeme gelen MHP Karaburun İlçe Başkanı Erkan Özen'i ziyaret etti. Yıldırım, "Cumhur İttifakı olarak, güçlü ve büyük Türkiye için çalışıyor, 2023'e emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İzmir temasları kapsamında Karaburun'u ziyaret etti. Beraberindeki AKP İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve AKP İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ile birlikte MHP Karaburun İlçe Teşkilatı'na gelen Yıldırım'ı MHP İlçe Başkanı Erkan Özen ve partililer karşıladı.

Yıldırım, bir süre önce adliyede karıştığı kavga nedeniyle gözaltına alınan, sonrasında hakkında tutuklama kararı veren Karaburun Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Cansu Kurucu Yılmaz ve eşi Karaburun Cumhuriyet Savcısı Muhammet Miraç Yılmaz'ın gece yarısı kararnamesiyle Şanlıurfa Siverek'e sürülmesi olayı ile gündeme gelen MHP Karaburun İlçe Başkanı Erkan Özen'in makamına çıktı.

MHP İlçe Başkanı Özen'in makamına oturan ve birlikte poz veren Binali Yıldırım, fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaştı. Yıldırım, o fotoğrafların altına, "MHP Karaburun İlçe Başkanlığı'ndayız. Teşkilat mensuplarına teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Cumhur İttifakı olarak, güçlü ve büyük Türkiye için çalışıyor, 2023'e emin adımlarla ilerliyoruz" notunu düştü.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de dikkat çeken bu ziyarete ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak, "28. Dönem Meclis Başkanımız Binali Yıldırım, AK Parti İl Başkanımız Kerem Ali Sürekli ve İzmir Milletvekilimiz Mahmut Atilla Kaya, Karaburun İlçe Teşkilatımızı ziyaret etti. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ederim" dedi.

NE OLMUŞTU?

Geçen 1 Eylül'de Karaburun Adliyesi'ndeki Meryem K. ve Sinan K. arasındaki boşanma davasında olaylar çıkmıştı. Sinan K.'ya destek için adliyeye gelen MHP İlçe Başkanı Erkan Özen ile yanındakilerin Meryem K. ile çocuklarına saldırdığı, tanık Mehmet Civan'ı darp ettikleri iddia edilmişti.

Olaylar sonrası gözaltına alınan MHP İlçe Başkanı Erkan Özen ve yanındakiler, Cumhuriyet Savcısı Muhammet Miraç Yılmaz tarafından tutuklamaya sevk edilmişti. Şüpheliler tutuklanmıştı. Sanık avukatlarının tutukluluğa itirazını değerlendiren hakim Cansu Kurucu Yılmaz ise itirazı reddetmişti.

Bu gelişmelerin ardından, savcı Muhammet Miraç Yılmaz ve eşi hakimi Cansu Kurucu Yılmaz'ın bir geceyarısı kararnamesiyle Karaburun'dan Şanlıurfa Siverek'e atandıkları ortaya çıkmıştı. MHP'li Özen de ertesi gün tahliye edilmişti.

Savcı ve hakim eşinin Karaburun'da henüz birkaç ay önce görevlendirilmelerine karşın, olay sonrası Siverek'e tayin edilmeleri büyük tepki çekmişti. CHP'li İzmir Milletvekilleri, hazırladıkları soru önergeleri ile konuyu TBMM gündemine taşımıştı.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, Erzincan'da partililerle bir araya geldi MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, Erzincan'da partililerle bir araya geldi AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Karaburun'da ziyaretlerde bulundu AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Karaburun'da ziyaretlerde bulundu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Binali Yıldırım, Karaburun'daki Hakim ve Savcının Urfa'ya Sürülmesi Olayı ile Gündeme Gelen MHP İlçe Başkanını Ziyaret Etti - Son Dakika

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