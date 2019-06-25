AKP İstanbul'daki Kalesi Fatih'te Neden Kaybetti?
1 saat önce
VOA Türkçe muhabiri Tan Çetin, İmamoğlu'nun bu sürpriz çıkışına sahne olan Fatih sokaklarında seçmenlere mikrofon uzattı, AKP'nin kalesinde yaşadığı bu oy kaybının nedenlerini sordu.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:01
VOA Türkçe muhabiri Tan Çetin, İmamoğlu
'nun bu sürpriz çıkışına sahne olan Fatih
sokaklarında seçmenlere mikrofon uzattı, AKP'nin kalesinde yaşadığı bu oy kaybının nedenlerini sordu
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