Son Dakika Haberleri: AKP İstanbul'daki Kalesi Fatih'te Neden Kaybetti?
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AKP İstanbul'daki Kalesi Fatih'te Neden Kaybetti?

1 saat önce

VOA Türkçe muhabiri Tan Çetin, İmamoğlu'nun bu sürpriz çıkışına sahne olan Fatih sokaklarında seçmenlere mikrofon uzattı, AKP'nin kalesinde yaşadığı bu oy kaybının nedenlerini sordu.

VOA Türkçe muhabiri Tan Çetin, İmamoğlu'nun bu sürpriz çıkışına sahne olan Fatih sokaklarında seçmenlere mikrofon uzattı, AKP'nin kalesinde yaşadığı bu oy kaybının nedenlerini sordu
AKP İstanbul'daki Kalesi Fatih'te Neden Kaybetti?
Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:01 
İmamoğlu, Fatih, AK Parti, Güncel
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