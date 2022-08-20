AKP Kahramanmaraş Kadın Kolları Başkanı: "Sepeti İstediğimiz Kadar Dolduruyoruz. Her Türlü Kaynağı Döke Saça Kullanıyoruz" - Son Dakika
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AKP Kahramanmaraş Kadın Kolları Başkanı: "Sepeti İstediğimiz Kadar Dolduruyoruz. Her Türlü Kaynağı Döke Saça Kullanıyoruz"

20.08.2022 19:06

AKP Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, “Ülkemizde bunun gibi krizler yok. Biz markete gidiyoruz, sepeti istediğimiz kadar dolduruyoruz, alıyoruz. Bir yasağımız yok, engelimiz yok... Her türlü kaynağı döke saça kullanıyoruz” dedi. CHP Genel Başkanı Ali Öztunç, “Size hayat güzel. Döke saça yaşıyorsunuz doğru. Saraylarda ekmek elden su gölden zevki sefa içindesiniz. Peki ya millet? Bir de Kahramanmaraşlı hemşehrilerime sorun bakalım onlar da döke saça yaşıyor m?” tepkisini gösterdi.

AKP Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, "Ülkemizde bunun gibi krizler yok. Biz markete gidiyoruz, sepeti istediğimiz kadar dolduruyoruz, alıyoruz. Bir yasağımız yok, engelimiz yok... Her türlü kaynağı döke saça kullanıyoruz" dedi. CHP Genel Başkanı Ali Öztunç, "Size hayat güzel. Döke saça yaşıyorsunuz doğru. Saraylarda ekmek elden su gölden zevki sefa içindesiniz. Peki ya millet? Bir de Kahramanmaraşlı hemşehrilerime sorun bakalım onlar da döke saça yaşıyor m?" tepkisini gösterdi.

AKP Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, katıldığı bir televizyon yayınında, "ülkemizde bir kriz" yok dedi. Çitil Okur, şunları söyledi:

"Şimdi bizim teşkilatlarımız az önce rakamsal konuştuk, kadın kolları yönetiminde bire bir yurtdışına yaşayan aile üyeleri var, fertleri var. Biri İngiltere'de ve iki tane ürünü aynı anda alamadığını söylüyor. Maddi gücü iyi, işletmesi olan birisi. Markete gidiyor 2 tane kalem alacak, 2 tane bardak alacak ne bileyim 2 tane ıslak mendil alacak, 'Biz aynı anda 2 ürünü alamıyoruz çünkü satışı yok' dedi.

Amerika'da yaşayan bir akrabası, bizim saatimizle sabah 6 buçukta yakıt kuyruğuna girdiğini, öğleden sonra 13: 30 olduğu halde hiçbir kıpırdama olmadığını ve halen beklemede olduğunu söylüyor. Yani bizim ülkemizde bunun gibi krizler yok. Biz markete gidiyoruz, sepeti istediğimiz kadar dolduruyoruz, alıyoruz. Bir yasağımız yok, engelimiz yok. Bazen insanların algıya kapılarak kirli bilgilerin üzerinden de bu yolda yürümesi emin olun bize zarar veriyor. Çünkü Türkiye'de şu an öyle bir sıkıntımız yok. Her türlü kaynağı döke aça kullanıyoruz" dedi.

"SARAYLARDA EKMEK ELDEN SU GÖLDEN ZEVKİ SEFA İÇİNDESİNİZ. PEKİ YA MİLLET?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, sosyal medya hesabında; AKP Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur'un "Kriz yok, market sepetini istediğimiz kadar dolduruyoruz, döke saça kullanabiliyoruz" açıklamasına ilişkin haberi paylaştı ve şu değerlendirmeyi yaptı:

"Size hayat güzel. Döke saça yaşıyorsunuz doğru. Saraylarda ekmek elden su gölden zevki sefa içindesiniz. Peki ya millet? Bir de Kahramanmaraşlı hemşehrilerime sorun bakalım onlar da döke saça yaşıyor mu?"

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel AKP Kahramanmaraş Kadın Kolları Başkanı: 'Sepeti İstediğimiz Kadar Dolduruyoruz. Her Türlü Kaynağı Döke Saça Kullanıyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: AKP Kahramanmaraş Kadın Kolları Başkanı: "Sepeti İstediğimiz Kadar Dolduruyoruz. Her Türlü Kaynağı Döke Saça Kullanıyoruz" - Son Dakika
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