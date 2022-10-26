AK Partili belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

AK Partili belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulundu

26.10.2022 10:25

AK Partili İzmir Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu'nun makam odasındaki rutin güvenlik aramasında 'böcek' diye tabir edilen dinleme cihazı bulunmasıyla ilgili belediyeden, "Olay yeri inceleme ve kriminal ekiplerinin soruşturması devam ediyor. Kamuoyuna duyurulur" açıklaması yapıldı.

Kiraz Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Belediye Başkanı AK Partili Saliha Özçınar'ın makam odasında dün saat 18.00'de dinleme cihazı tespit edildiği duyuruldu. Olayla ilgili de belediyeden kısa süre içerisinde açıklama yapıldı.

"SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR"

Belediyeden yapılan açıklama şöyle: "Bugün 18: 00 saatlerinde Kiraz Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşen rutin güvenlik arama ve tarama çalışmaları sırasında Belediye Başkanımızın odasında dinleme cihazı tespit edilmiştir. İvedilikle Emniyet Birimlerine intikal edilmiş olup, olay yeri inceleme ve kriminal ekiplerinin soruşturması devam ediyor. Kamuoyuna duyurulur."

Kaynak: ANKA
YORUMLAR
500
İzmir haberleri: İzmir'in Kiraz ilçesinde Belediye Başkanı'nın makam odasında dinleme cihazı bulunduğu bildirildi İzmir haberleri: İzmir'in Kiraz ilçesinde Belediye Başkanı'nın makam odasında dinleme cihazı bulunduğu bildirildi İzmir haberi... Kiraz Belediye Başkanının makam odasından böcek çıktı İzmir haberi... Kiraz Belediye Başkanının makam odasından böcek çıktı

Saliha Özçınar, dinleme cihazı, AK Parti, Kiraz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Partili belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulundu - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
12:36 Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş: Beni Millet İttifakı'na alsınlar
12:19 Mahkeme, TELE 1 hakkındaki 3 gün karartma cezasını durdurdu
12:03 Şaşırtan anket sonucu! Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a karşı kazanabilir mi?
12:02 Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının joker kullandığı soru şaşkınlık yarattı
12:01 NATO'nun nükleer caydırıcılık tatbikatına ilişkin paylaşımlara Türk pilotun kaskı damga vurdu
11:53 Instagram hesabı hacklenen Gülşah Saraçoğlu'nun kullanıcı adı 'metres' yapıldı: Suç duyurusunda bulunduk
11:47 İngiltere'nin Hint asıllı yeni başbakanı Sunak olduğu öne sürülen kişinin yarı çıplak dans ettiği video yeniden gündem oldu
11:44 Kimyasal silah iftirası CHP ve İYİ Parti arasında kriz çıkardı: Bunu diyen herkesin kanı bozuktur
11:35 Hamile eşini uçurumdan atmıştı! Akıl sağlığı yerinde çıkınca yeniden ağırlaştırılmış müebbet verildi
11:27 Çorum'da husumetlisini öldürüp kaza süsü veren şahsın, maktulün acılı ailesini teselli edip mezarını kazdırdığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2022 12:54:31. #1.13#
SON DAKİKA: AK Partili belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement