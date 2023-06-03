İmamoğlu'nun ziyaret ettiği muhtara belediye başkanından tehdit: Elimde kalırsın

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir süre önce Bahçelievler ilçesi Fetih Parkı içerisinde bulunan Şirinevler Mahallesi Muhtarı İbrahim Güzel'i ziyaret edip fotoğraf çektirdi. Bu ziyaretin ardından Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, yanındaki görevliler ile ilçe belediyesine ait parkta bulunan Şirinevler Mahallesi Muhtarlığı'na gitti. Başkan Bahadır, Muhtar Güzel'den muhtarlığın bulunduğu yerin belediyeye ait olduğunu belirterek burayı hemen boşaltmasını istedi. Muhtar Güzel'in kendisine tebligat gönderilmesini istemesi üzerine aralarında sözlü tartışma çıktı.

"ÇOK CAHİLSİN, ÇOK BASİTSİN"

Muhtarlık görevlisinin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde Belediye Başkanı Bahadır'ın Güzel'e "Çok cahilsin, çok basitsin" dediği bunun üzerine muhtarın da "Aynı şekilde size iade ediyorum" karşılığını verdiği görüldü. Tartışmanın devamında Başkan Bahadır'ın Muhtar Güzel'e "Sana bir şey söyleyeyim mi? Elimde kalırsın" dediği de görüntüdeki ses kaydına yansıdı.

"BELEDİYE 12 GÜN SONRA MUHTARLIĞIMIZI YIKMAYA GELECEK"

Bu olayın ardından Şirinevler Mahalle Muhtarı İbrahim Güzel bir video çekerek açıklama yaparak şunları söyledi:

"Kıymetli komşum elimde görmüş olduğunuz, size göstermiş olduğum bu tebligat, Bahçelievler Belediyesi tarafından dün saat beşte muhtarlığımızın camına yapıştırılan ve muhtarlığımızın 12 gün içinde boşaltılması gerektiği, 12 gün sonra muhtarlığımızın yıkılacağına dair bize bildirimdir. Kıymetli komşum, Bahçelievler Belediyesi, 12 gün sonra muhtarlığımızı yıkmaya gelecek. Bu seviyeye biz nasıl geldiğimizi sizinle paylaşmak istedim. Neden muhtarlık yıkılacak?

"BELEDİYE BAŞKANI BENİ HEDEF GÖSTERİP TEHDİT ETMİŞTİR"

23 Mayıs 2023 tarihinde Sayın Ekrem İmamoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanımız mahallemizde bulunan bir araziyi incelemeye geldi. Onunla araziyi inceledik, istişare yaptık. Daha sonra muhtarlığımızda ağladık ve uğurladık. Biz yapmamız gereken usulü, tertibi devam ettirdik. Ancak aynı gün Bahçeliler Belediye Başkanı Hakan Bahadır yapmış olduğu bir konuşmada 400 kişinin bulunduğu bir konferansta 'Bugün mahallelerimizden bir tanesine Ekrem İmamoğlu gelmiş muhtar da ona teşekkür etmiş. Hadsiz muhtar, seninle hesaplaşacağız. Ekrem İmamoğlu ne yapmıştı da sen teşekkür ediyorsun seninle görüşeceğiz' diyerek beni 400 kişi içinde hedef yapmış, hakaret etmiş, tehdit etmiştir.

"100'Ü AŞKIN ZABITAYLA BASKINA GELDİ"

Daha sonra biz de bu tehdide, sosyal medya üzerinden cevap verdik. O da bir gün sonra yani çarşamba günü yüzü aşkın zabıtayla beraber devletin görevlendirdiği zabıtayla beraber Şirinevler Mahalle Muhtarlığı'na baskına geldi. 42 bin seçmeni olan, 115 bin insanı bulunan, Bahçelievler'de tek meydanı olan, Bahçeliler ismindense Anadolu'nun, Türkiye'nin tamamının bildiği bir Şirinevler Mahallesi'ne 150 kişi ile baskına geldi. İçeride eşim ve çocuğum varken koruması bana saldırdı. Biz de tabii gerekeni yaptık. Daha sonra çıktılar gittiler."

Muhtar Güzel ile Başkan Bahadır ve görevliler arasında geçen ve cep telefonu kamerasına yansıyan diyalog ise şöyle:

Hakan Bahadır: Kolay gelsin, burayı boşaltılması için yazıyı da yazın arkadaşlar… Burada mı muhtar?

Muhtarlık görevlisi: Odasında.

Hakan Bahadır: İletin kendisine.

İbrahim Güzel: Buyurun

Hakan Bahadır: Burayı boşaltacağız, yazı yazılacak.

İbrahim Güzel: Ne için boşaltacağız?

Hakan Bahadır: Burası kimin yeri?

İbrahim Güzel: Kimin yeri?

Hakan Bahadır: Belediyenin yeri.

İbrahim Güzel: Tebligat yaparsınız, hukukun gereğini yerine getirirsiniz.

Hakan Bahadır: Türkçe anlamıyor musunuz?

İbrahim Güzel: Ben çok net Türkçe biliyorum, muhtemelen sizden de daha iyi biliyorum.

Hakan Bahadır: Bak ne dedim?

Belediye görevlisi: Hanımefendi çekim yapmayın lütfen.

Muhtarlık görevlisi: Neden?

Belediye görevlisi: Telefonluk bir durum yok, lütfen.

Hakan Bahadır: Çok basitsin, çok cahilsin.

İbrahim Güzel: Aynada kendinizi gördüğünüzün farkındasınızdır umarım, aynı şekilde size bütün laflarınızı iade ediyorum.

Hakan Bahadır: Tamam peki aferin.

İbrahim Güzel: Size de aferin, size de aferin, 60 yaşındasınız ama size de aferin.

Hakan Bahadır: Sana bir şey söyleyeyim mi? Elimde kalırsın.