Polis Beykoz'da Mahalleliye Biber Gazı ve Plastik Mermiyle Müdahale Etti, 10 Kişi Gözaltına Alındı

Haber-GAYE ŞEYMA CAN Kamera- SADIK KARAKULOĞLU

AKP'li Beykoz Belediyesi, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen Tokatköy Mahallesi'ndeki evleri kentsel dönüşüm kapsamında yıkmak için harekete geçti. Buna karşı direnen vatandaşlarla güvenlik güçleri karşı karşıya geldi. Yıkılmak istenen evden çıkmak istemeyen vatandaşların bazıları çatıya çıkarken, bazıları da polise taşla karşılık verdi. Polis, biber gazı ve plastik mermi ile müdahale ederken; 10'un üzerinde mahalleli gözaltına alındı.

İstanbul'da AKP'li Beykoz Belediyesi'nin yıkım ekipleri, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen; Tokatköy'deki evleri kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkmak için bugün sabah 07.00 sularında mahalleye girdi. Yıkıma engel olmaya çalışan mahalleli sokaklara barikatlar kurdu.

BİBER GAZI SIKILAN EVDE YAŞLI VE ÇOCUKLAR VARDI

Hz. Yuşa Caddesi'nde bulunan evlerinin yıkılmasına engel olmak isteyen vatandaşlar kendilerini evlerine kapattı, bazıları da evin çatısına çıktı. Taş atarak direnen vatandaşlara çevik kuvvet, biber gazı ve plastik mermilerle müdahale etti. Evde bulunan yaşlı ve çocuklar gazdan etkilendi. Biber gazı sıkılan eve giren polis 10'dan fazla kişiyi gözaltına aldı.