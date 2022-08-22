Polis Beykoz'da Mahalleliye Biber Gazı ve Plastik Mermiyle Müdahale Etti, 10 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Polis Beykoz'da Mahalleliye Biber Gazı ve Plastik Mermiyle Müdahale Etti, 10 Kişi Gözaltına Alındı

22.08.2022 16:23

AKP’li Beykoz Belediyesi, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen Tokatköy Mahallesi’ndeki evleri kentsel dönüşüm kapsamında yıkmak için harekete geçti. Buna karşı direnen vatandaşlarla güvenlik güçleri karşı karşıya geldi. Yıkılmak istenen evden çıkmak istemeyen vatandaşların bazıları çatıya çıkarken, bazıları da polise taşla karşılık verdi. Polis, biber gazı ve plastik mermi ile müdahale ederken; 10’un üzerinde mahalleli gözaltına alındı.

Haber-GAYE ŞEYMA CAN Kamera- SADIK KARAKULOĞLU

AKP'li Beykoz Belediyesi, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen Tokatköy Mahallesi'ndeki evleri kentsel dönüşüm kapsamında yıkmak için harekete geçti. Buna karşı direnen vatandaşlarla güvenlik güçleri karşı karşıya geldi. Yıkılmak istenen evden çıkmak istemeyen vatandaşların bazıları çatıya çıkarken, bazıları da polise taşla karşılık verdi. Polis, biber gazı ve plastik mermi ile müdahale ederken; 10'un üzerinde mahalleli gözaltına alındı.

İstanbul'da AKP'li Beykoz Belediyesi'nin yıkım ekipleri, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen; Tokatköy'deki evleri kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkmak için bugün sabah 07.00 sularında mahalleye girdi. Yıkıma engel olmaya çalışan mahalleli sokaklara barikatlar kurdu.

BİBER GAZI SIKILAN EVDE YAŞLI VE ÇOCUKLAR VARDI

Hz. Yuşa Caddesi'nde bulunan evlerinin yıkılmasına engel olmak isteyen vatandaşlar kendilerini evlerine kapattı, bazıları da evin çatısına çıktı. Taş atarak direnen vatandaşlara çevik kuvvet, biber gazı ve plastik mermilerle müdahale etti. Evde bulunan yaşlı ve çocuklar gazdan etkilendi. Biber gazı sıkılan eve giren polis 10'dan fazla kişiyi gözaltına aldı.

YORUMLAR
500
Tokatköy Mahallesi'nde Yaşayan Kentsel Dönüşüm Mağdurları AKP'li Beykoz Belediyesi Önünde: 'Onu Bu Halk Seçti Oraya. Kendi Halkına Zulüm Yapıyor' Tokatköy Mahallesi'nde Yaşayan Kentsel Dönüşüm Mağdurları AKP'li Beykoz Belediyesi Önünde: 'Onu Bu Halk Seçti Oraya. Kendi Halkına Zulüm Yapıyor' AK Parti'li Çelik, Yayladağı'nda mahalleleri gezdi AK Parti'li Çelik, Yayladağı'nda mahalleleri gezdi Derin Yoksulluk Ağı Kurucusu Hacer Faggo, Beykoz'daki Yıkıma Karşı Çıktı: 'Bu, Olacak İş Değil. Bu, Haneye Tecavüz' Derin Yoksulluk Ağı Kurucusu Hacer Faggo, Beykoz'daki Yıkıma Karşı Çıktı: 'Bu, Olacak İş Değil. Bu, Haneye Tecavüz'
Kaynak: ANKA

Beykoz Belediyesi, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polis Beykoz'da Mahalleliye Biber Gazı ve Plastik Mermiyle Müdahale Etti, 10 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
18:15 Beşiktaş, Galatasaray forması giyen Berkan Kutlu'yu transfer etmek için harekete geçti
17:53 Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimi yükselten suikastın arkasındaki isim! Temmuzda ülkeye girmiş
17:19 Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin Süper Lig'de şampiyonluk favorisi Fenerbahçe
17:14 Tanju Özcan'ın dosyasına CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndan karar çıkmadı!
17:07 Okları üzerine çeken Havrita uygulaması sonrası köpek ölümleri sürüyor! Antalya'da 9 sokak köpeği ölü bulundu, bölgedeki 25 köpek ortadan kayboldu
16:45 Sosyal medyada kampanya başlatılmıştı! Havrita uygulamasına erişim engeli getirildi
16:40 Metrobüste bir kadının fotoğraflarını çeken sapık tokadı yedi! O anlar kameraya yansıdı
16:38 Okan Buruk, Fatih Terim'in gözbebeğine kapıları kapattı! Taylan Antalyalı gidiyor
16:34 Kızı bombalı saldırıda öldürülen Alexander Dugin ilk kez konuştu: Onu Ukrayna rejimi katletti
16:24 Çaya düşen terliğini almak isteyen çocuk can verdi! Cesedine ulaşma çabaları sürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 18:55:39. #1.11#
SON DAKİKA: Polis Beykoz'da Mahalleliye Biber Gazı ve Plastik Mermiyle Müdahale Etti, 10 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement