AKP'li Cahit Özkan: Görevimden Affımı İstirham Etmiş Bulunmaktayım - Son Dakika
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AKP'li Cahit Özkan: Görevimden Affımı İstirham Etmiş Bulunmaktayım

20.05.2022 02:08
AKP'li Cahit Özkan: Görevimden Affımı İstirham Etmiş Bulunmaktayım

AKP Denizli Milletvekili Cahit Özkan, “Grup Başkanvekilliği görevinden affını istirham ettiğini” duyurdu. AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz da Özkan’a "bugüne kadarki hizmetleri" için teşekkür etti.

AKP Denizli Milletvekili Cahit Özkan, "Grup Başkanvekilliği görevinden affını istirham ettiğini" duyurdu. AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz da Özkan'a "bugüne kadarki hizmetleri" için teşekkür etti.

Cahit Özkan'ın, bugün yapılan AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında görevinden ayrıldığı öğrenildi. Özkan, akşam saatlerinde sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Sayın Grup Başkanımız ve çalışma arkadaşımızla yaptığımız istişareler neticesinde, dört yıldan beri yürüttüğüm AK Parti Grup Başkanvekilliği görevimden affımı istirham etmiş bulunmaktayım. Genel başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bugüne kadar şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim. AK Parti'de aslolan makam ve mevki değil, görev ve sorumluluklardır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir nefer olarak her daim görev ve sorumluluklarımı sonuna kadar yerine getirmek için tüm gayretimle çalışmalarıma devam edeceğim."

İSMET YILMAZ TEŞEKKÜR ETTİ

AKP Grup Başkanı, Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz da Özkan'ın bu açıklamasını alıntılayarak, Twitter hesabından kısa bir açıklama yaptı. Yılmaz, "Grup Başkan Vekilimiz Sn. Cahit Özkan beyin görevden af talebi yapılan değerlendirme sonucunda kabul edilmiştir. Kendisine bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

"BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ TESLİM OLDU"

Cahit Özkan, "Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye'ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye'nin istiklalini engelleyemiyor, baktı ki Türkiye'ye dayanmadan, Türkiye ile birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor, o zaman Birleşik Arap Emirlikleri belki -ben böyle okuyorum çünkü- teslim oldu" açıklaması 15 Mayıs'ta kamuoyuna yansıdı. AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise aynı gece Özkan'ı yalanladı ve "Özkan'ın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır" açıklamasını yaptı.

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Kaynak: ANKA

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