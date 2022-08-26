AKP'li Belediye, Bülent Arınç'ın Açılışını Yaptığı Halk Ekmek Fabrikasını Satışa Çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi

AKP'li Belediye, Bülent Arınç'ın Açılışını Yaptığı Halk Ekmek Fabrikasını Satışa Çıkardı

26.08.2022 16:07
AKP'li Belediye, Bülent Arınç'ın Açılışını Yaptığı Halk Ekmek Fabrikasını Satışa Çıkardı

AKP’li İnegöl Belediyesi, 2011 yılında dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın katıldığı törenle hizmete açılan ‘Halk Ekmek Fabrikası’nı arsasıyla birlikte ikinci kez satışa çıkardı. Halk Ekmek Fabrikası’nı üç ay önce 12 milyon lira muhammen bedel üzerinden satışa çıkaran İnegöl Belediyesi, ikinci kez açtığı ihalede muhammen bedeli 30 milyon liraya yükseltti.

OKTAY YILDIRIM

AKP'li İnegöl Belediyesi, 2011 yılında dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın katıldığı törenle hizmete açılan 'Halk Ekmek Fabrikası'nı arsasıyla birlikte ikinci kez satışa çıkardı. Halk Ekmek Fabrikası'nı üç ay önce 12 milyon lira muhammen bedel üzerinden satışa çıkaran İnegöl Belediyesi, ikinci kez açtığı ihalede muhammen bedeli 30 milyon liraya yükseltti.

Bursa İnegöl Belediyesi, Orhaniye mahallesinde bulunan ve üzerinde, İnegöl Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nın bulunduğu araziyi ikinci kez satışa çıkardı. Belediye, Bursa-Eskişehir yolu üzerindeki kavşakta yer alan fabrika ve arsası için ilk ihaleyi, 26 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete'ye verdiği ilanla duyurmuştu. 8 Haziran 2022 tarihinde yapılan ihaleye 10'dan fazla teklif verilmişti. 12 milyon TL muhammen bedel üzerinden açılan ihalede fabrika ve arsasının değeri, açık artırmada 34 milyon 100 bin TL'ye kadar çıkmıştı. Ancak 34 milyon 100 bin TL teklifi veren Engin İnce, yatırdığı teminatı Belediye'ye bırakma pahasına arsayı almaktan vazgeçmişti.

İnegöl Belediyesi, ilk ihalenin iptal edilmesi üzerine Resmi Gazete'ye ikinci bir ilan vererek yeni bir ihale açtı. İlk ihaledeki açık artırmada bedelin 34 milyon TL'yi aştığını gören Belediye, ikinci ihalede muhammen bedeli 30 milyon TL olarak belirledi. Dolar kuruna göre karşılaştırma yapıldığında ise ilk ihalenin muhammen bedeli yaklaşık 734 bin dolar iken ikinci ihalenin muhammen bedeli yaklaşık bir milyon 650 bin dolara çıktı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre, satış ihalesi 13 Eylül'de yapılacak. 2 bin 731 metrekarelik ekmek fabrikası arsasının Emsal: 1.20 Hmax=9.50 m imar hakkı bulunuyor. Bir başka ifade ile arsaya 3 katlı inşaat yapılabilecek ve yapılacak olan toplam inşaat miktarı, arsa büyüklüğünün 1.20'si kadar olabilecek. Arsanın konut dışı kentsel çalışma alanı olduğu belirtilen imar durumumda ayrıca, "Ekmek Fabrikası olarak kullanıma uygundur" ifadesi de yer aldı.

FABRİKANIN AÇILIŞINI ARINÇ YAPMIŞTI

Belediyenin satışa çıkardığı ekmek fabrikasının açılışını, 2011 yılında dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç yapmıştı. Düzenlenen törende konuşan Arınç şunları söylemişti:

"İnegöl'de yaşayan binlerce insanımızın, bir tüketici olarak sağlıklı gıda açısından kendisine sunulacak ekmeğe de diğer gıda maddelerine de hemen ulaşması gerekir. Tüketici olarak hepimizi sevindiren bir konudur. Umuyorum ki İnegöl halkı, bundan fevkalade memnun olacaktır."

YORUMLAR
500
Kafeye giren hırsız sadaka kutusu çaldı Kafeye giren hırsız sadaka kutusu çaldı ŞARAMPOLE YUVARLANAN OTOMOBİLDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ CEP TELEFONUYLA EŞİNİ ARADI; 'BÜŞRA SAKİN OL, KAZA GEÇİRDİM' ŞARAMPOLE YUVARLANAN OTOMOBİLDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ CEP TELEFONUYLA EŞİNİ ARADI; 'BÜŞRA SAKİN OL, KAZA GEÇİRDİM'
Kaynak: ANKA

Bülent Arınç, Halk Ekmek, İnegöl, Ekmek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AKP'li Belediye, Bülent Arınç'ın Açılışını Yaptığı Halk Ekmek Fabrikasını Satışa Çıkardı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
15:14 İcra düzenlemesinin yeni detaylar! 15 Ağustos'a kadar icra işlemi olan dosyaları kapsayacak
14:57 Faturalar ödenemediği için elektrik kesildi! 2 bin 450 tavuk havasızlıktan öldü
14:56 Her şey Jorge Jesus'un istediği gibi oldu! Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile yeniden karşılaşacak
14:42 Gülşen'in avukatı Gökçe Kılıç Gülsaran: Bu neticenin böyle olmaması gerekiyor
14:41 Tarkan'dan meslektaşı Gülşen'in tutuklanmasına sert tepki: Adalet sistemimizin ikiyüzlülüğü ve çarpıklığı karşısında hayretler içerisinde kalıyoruz
14:36 Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki rakipleri belli oldu
14:26 Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in yaralandığı kazada taraflar birbirinden şikayetçi olmadı
14:21 The Economist dergisinin, "Türkiye ekonomisinde ters giden bir şeyler var" analizine, Bakan Nebati'den yanıt geldi: Bizi izlemeye devam edin!
14:20 Bilecik Belediyesi'nden vatandaşlara 'şebeke suyu' uyarısı geldi
14:18 Sevilla'da Marcao şoku! Bir süre daha forma giyemeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 16:07:08. #1.13#
SON DAKİKA: AKP'li Belediye, Bülent Arınç'ın Açılışını Yaptığı Halk Ekmek Fabrikasını Satışa Çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement