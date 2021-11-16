AKP'li isimden "CHP'yi kapatamazsınız" çıkışı - Son Dakika

Eski AKP milletvekillerinden Metiner, bugünkü "Mevcut rejim ne demek, CHP kapatılır mı?" başlıklı köşe yazısında isim vermeden Habertürk yazarı Nagehan Alçı'yı eleştirdi.

Alçı'nın"Maalesef eğer bugünkü rejim kafaya koyarsa CHP'yi PKK ile işbirliği gibi bir gerekçe göstererek kapatır ve ulusalcı olmayan CHP ileri gelenlerini de tutuklayabilir" şeklindeki ifadelerine dikkat çeken Metiner'in yorumu şöyle:

"PKK'nın siyasi partisi olduğu ayan-beyan ortada iken HDP bile öyle kolayca kapatılamazken istenirse CHP'nin PKK ile ilişkilendirilerek kapatılabileceği ve ulusalcı olmayan ileri gelenlerinin de tutuklanabileceği iddiasını gündeme taşımak da neyin nesidir? "PKK ile ilişkilendirmek" ne demek?

TEK ADAM İBARESİ

Bu söz, Türkiye'de Erdoğan'ın emrindeki güçlerin istediklerinde kendilerine muhalif herkesi suçla irtibatlandırıp tasfiye ettiği iddiası üzerinden diktatörlük suçlaması getiren malum odakların söyleminin doğruluğunu teslim eden bir söz. "CHP'nin ulusalcı olmayan ileri gelenlerinin tutuklanabilecekleri" iddiası, Türkiye'deki siyasi tutuklanmaların hukuk temelinde değil, "tek adam"ın keyfine göre yapıldığı iddiasına yaslanan bir bühtan sadece.

Durdukları yer neresi olursa olsun kim ki bu iddiaları gündeme taşıyorsa bilesiniz ki onlar sadece Erdoğan'ın algısını bozmakla kalmıyorlar, daha fenası Türkiye'ye çok büyük kötülük etmiş oluyorlar. Kılıçdaroğlu CHP'sinin HDP ile olan ilişkileri her türlü eleştiriyi hak ediyor. Suriye'nin kuzeyinde komşu olarak PKK'yı daha tercihe şayan bulduklarını açıklayan sözleri de ziyadesiyle sorunlu. Lakin buna bakarak "CHP'yi PKK ile ilişkilendirip kapatma" fikri, kimsenin aklının ucundan dahi geçen bir şey değil. O birileri nereden çıkartıyorlarsa artık.

"TÜRKİYE'Yİ DİKTATORYAL GÖSTERMEK İSTİYORLAR"

"Kim ki CHP'yi kapatmayı aklının ucundan dahi geçirirse karşısında bizi bulur" diyen Metiner, şöyle devam etti:

Kim ki suç olmadığı halde suç imal ederek birilerini tutuklamaya kalkışırsa karşısında hepimizi bulur. Bunların dillendirilmesini bile çok yanlış ve tehlikeli buluruz. "PKK ile ilişkilendirme" lafı üzerinden "suç imal etme" cinayetini hukuk sistemimize atfedenler, "mevcut rejim" söylemi üzerinden de Erdoğan başkanlığındaki Türkiye'yi "diktatoryal" göstermeyi amaçlayanlar zinhar iyi niyetli değillerdir, biline!