AKP'li Mahir Ünal: "Cumhuriyet; Lügatimizi, Alfabemizi, Dilimizi Hasılı Bütün Düşünme Setlerimizi Yok Etmiştir"

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, " Cumhuriyet; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" dedi. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Ünal'a; "Cumhuriyet ilelebet yaşayacak. Siz zaten olmayan düşünce setleriniz ile beyhude çabalarınıza devam edin" tepkisini gösterdi.

AKP Grup Başkanvekili, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, dün; Kahramanmaraş Uluslararası 8. Kitap ve Kültür Fuarı'nda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye'de yaşanmıştır. Mesela Fransız devrimi her şeyi yıkmıştır ama lügate dokunmamıştır. Yine en sert devrimlerden bir tanesi Mao'nun Çin kültür devrimidir. Lügate dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir."

Ünal'ın bu sözlerini içeren videoyu, sosyal medya hesabında paylaşan İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, şu tepkiyi gösterdi:

"Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetimize ilişkin kininiz, nefretiniz, mücadeleniz bitmedi. Atamızın ve şehitlerimizin emaneti olan Cumhuriyet ilelebet yaşayacak. Siz zaten olmayan düşünce setleriniz ile beyhude çabalarınıza devam edin."