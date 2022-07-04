AKP'li Nevzat Ceylan Ankara'daki Ağaç Katliamına Tepki Gösterdi, CHP'li Ali Öztunç Teşekkür Etti - Son Dakika
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AKP'li Nevzat Ceylan Ankara'daki Ağaç Katliamına Tepki Gösterdi, CHP'li Ali Öztunç Teşekkür Etti

04.07.2022 21:58
AKP'li Nevzat Ceylan Ankara'daki Ağaç Katliamına Tepki Gösterdi, CHP'li Ali Öztunç Teşekkür Etti

AKP Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Başkent’in Nallıhan ilçesindeki Sarıçalı Dağı’nda yaşları 500 ila bin 200 arasında değişen 50 civarında ağacın Orman İşletmesi tarafından kesildiğini belirterek, “Bu katliamı meslek taassubu içinde örtbas etmeye çalışanları Allah’a havale ediyorum” dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ise “Bu konularda hassas olan AK Parti vekili Sayın Ceylan’a ilgisi ve desteği için teşekkür ediyorum” paylaşımı yaptı.

AKP Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Başkent'in Nallıhan ilçesindeki Sarıçalı Dağı'nda yaşları 500 ila bin 200 arasında değişen 50 civarında ağacın Orman İşletmesi tarafından kesildiğini belirterek, "Bu katliamı meslek taassubu içinde örtbas etmeye çalışanları Allah'a havale ediyorum" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ise "Bu konularda hassas olan AK Parti vekili Sayın Ceylan'a ilgisi ve desteği için teşekkür ediyorum" paylaşımı yaptı.

Eski Orman Bakanlığı Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürü olan Nevzat Ceylan, Nallıhan ilçesindeki Sarıçalı Dağı'ndaki Anıt Ağaç Müzesi'nde yaşları 500 ila bin 200 arasında değişen 50'ye yakın anıt ağacın Orman İşletmesi tarafından kesildiğini açıkladı. Ceylan, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ülkemizin tek Anıt Ağaç Müzesi olan Nallıhan Sarıçalı Dağı'nda çapları 70 ile 140 santimetre, yaşları 500 ile bin 200 olan 50'ye yakın anıt ağaç, Orman İşletmesi tarafından kesilmiştir. Bu katliamı meslek taassubu içinde örtbas etmeye çalışanları Allah'a havale ediyorum."

ALİ ÖZTUNÇ: AK PARTİ VEKİLİ SAYIN CEYLAN'A İLGİSİ VE DESTEĞİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM

Ali Öztunç ise Ceylan'ın paylaşımını alıntıladı ve sosyal medya hesabından şu karşılığı verdi:

"Anıt ağaç olarak korunması gereken ağaçların bu şekilde kesilmesi cinayetten farksızdır. Bu konularda hassas olan AK Parti vekili Sayın Ceylan'a ilgisi ve desteği için teşekkür ediyorum. Orman Genel Müdürlüğü bunun hesabını vermelidir."

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel AKP'li Nevzat Ceylan Ankara'daki Ağaç Katliamına Tepki Gösterdi, CHP'li Ali Öztunç Teşekkür Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: AKP'li Nevzat Ceylan Ankara'daki Ağaç Katliamına Tepki Gösterdi, CHP'li Ali Öztunç Teşekkür Etti - Son Dakika
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