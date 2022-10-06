AKP'li Pendik Belediyesi, İstanbul'un Kurtuluş Gününde, Bir Caddeye "Sultan Vahdettin" İsminin Verilmesini Önerdi - Son Dakika
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AKP'li Pendik Belediyesi, İstanbul'un Kurtuluş Gününde, Bir Caddeye "Sultan Vahdettin" İsminin Verilmesini Önerdi

06.10.2022 15:19

AKP’li Pendik Belediyesi, İstanbul’un kurtuluşunun 99. yıl dönümünde, bir caddeye “Sultan Vahdettin” isminin verilmesini önerdi. Pendik Belediye Meclisi’nin CHP’li üyesi Tarık Balyalı, isim önerisini provokatif olarak değerlendirdiklerini söyledi. Cadde ve sokak isimlendirme yetkisi büyükşehir belediyelerinde olduğu için teklifin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’ne gelmesi bekleniyor.

OKTAY YILDIRIM

AKP'li Pendik Belediyesi, İstanbul'un kurtuluşunun 99. yıl dönümünde, bir caddeye "Sultan Vahdettin" isminin verilmesini önerdi. Pendik Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Tarık Balyalı, isim önerisini provokatif olarak değerlendirdiklerini söyledi. Cadde ve sokak isimlendirme yetkisi büyükşehir belediyelerinde olduğu için teklifin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'ne gelmesi bekleniyor.

Pendik Belediye Meclisi'nin ekim ayı toplantılarının bugünkü oturumunda, 12 yol aksının isimlendirilmesi, 3 yolun kısaltılması, 4 yol aksının uzatılması, 3 sokağın aksının kapatılması, 5 yol aksının korunması ve 3 yol aksının değiştirilmesi teklifini görüşüldü. Meclise sunulan teklifte, isimlendirilecek 3 yol aksı için Sultan Vahdettin, Sultan Abdülhamit Han ve Amel isimleri önerildi.

CHP'Lİ BALYALI:  BU, KUTUPLAŞMADAN MEDET UMAN BİR ANLAYIŞ

Pendik Belediye Meclisi'ne sunulan teklifle ilgili olarak söz alan CHP'li üye Tarık Balyalı, şunları söyledi:

"Sokak ve cadde isimlendirmeleri herhalde bu meclisin en tartışmasız geçen konularından biri. Burada çok sayıda sokağa, caddeye, parka isim veriyoruz. Meclisimiz bunları değerlendiriyor. Ancak ne yazık ki son zamanlarda genel siyaset içindeki birtakım tartışmaların Pendik Belediyesi'ne taşınmak istendiğini de görüyoruz. Hassasiyetleri tartışmaya açan ve kutuplaşmadan medet uman bir anlayış içinde bu teklifin içinde bazı isimlendirmelerin değerlendirildiği kanaatindeyiz. Üstelik bu teklif de İstanbul'un kurtuluşunun 99. yılına denk getiriliyor. Tamamen provokatif olarak değerlendiriyoruz. Pendik Belediye Meclisi'ni ilgilendiren konularda, genel siyasetin dahil olduğu kutuplaşmadan medet uman ve provokatif amaçlı olduğunu değerlendirdiğimiz bu tekliflerin olmasını da doğru bulmuyoruz. Bu anlamda, adedimiz olmadığı halde, bu maddedeki sokak isimlendirmelerine ret oyu vereceğimizi ifade etmek istiyoruz."

Balyalı'nın konuşmasının ardından yapılan oylamada teklif, CHP'nin ret oylarına karşılık AKP'lilerin oylarıyla kabul edildi.

İSİMLENDİRME YETKİSİ BÜYÜKŞEHİR MECLİSİNDE

Yasa gereği ilçe belediyelerinin sokak, cadde ve parklara isim verme yetkisi bulunmuyor. İlçe belediyelerinin yapacağı isim önerileri, büyükşehir meclislerinden geçtikten sonra karara bağlanıyor. Söz konusu teklifin de bu nedenle İBB Meclisi'ne gelmesi bekleniyor.

İSTANBUL'UN KURTULUŞU

İngilizlerin İstanbul'u işgali, 99 yıl önce 6 Ekim 1923'te Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu'nun İstanbul'a girmesiyle resmen sonlandı. İşgal, 4 yıl 10 ay 23 gün sürdü. İşgal sırasında Padişah olan Sultan Vahdettin, İngiliz gemisiyle İstanbul'dan ayrılarak Malta'ya gitti. Her yıl 6 Ekim, İstanbul'un kurtuluş günü olarak kutlanıyor.

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Sultan Vahdettin, İstanbul, Pendik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AKP'li Pendik Belediyesi, İstanbul'un Kurtuluş Gününde, Bir Caddeye 'Sultan Vahdettin' İsminin Verilmesini Önerdi - Son Dakika

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