AKP'li Sancaktepe Belediyesi, Valiliğin de Karşı Çıktığı Plan Değişikliğiyle Okul Alanını Park Alanına Dönüştürdü

OKTAY YILDIRIM

AKP'li Sancaktepe Belediyesi, İstanbul Valiliği ile CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin karşı çıktığı imar planı değişikliğini Belediye Meclisi'nin onayından geçirdi. Lüks konut sitesinin isteği üzerine okul alanı olarak planlanan arazi, park alanına dönüştürüldü. Söz konusu alanı otopark ve spor sahası olarak kullanan Elysium Life sitesi, Belediyeye ecrimisil (kira) ödüyor. İBB Halk Ekmek AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, sosyal medya hesabından "Yerin dibine batsın rantınız. Bir avuç zengine peşkeş çekmek için okul alanını ranta açtınız. Asla peşini bırakmayacağız" dedi.

Sancaktepe Belediye Meclisi'nin dün akşamki toplantısı bir imar planı değişikliği teklifi nedeniyle sert tartışmalara sahne oldu. Abdurahmangazi Mahallesi'nde lüks villaların bulunduğu Elysium Life Toplu Yapı Sitesi'nin isteği üzerine, AKP'li Belediye Yönetimi'nin hazırladığı plan değişikliğiyle okul alanının, park alanına dönüştürülmesi teklif edildi. 2013 yılında yapılan planlarda, yaklaşık 10 bin metrekarelik bir alan, park alanından çıkartılarak "Mesleki ve Teknik Öğretim Alanına" alınmıştı. Ancak söz konusu arazi lüks site tarafından, etrafı duvar, demir parmaklık ve çift sıra dikenli tellerle çevrilerek otopark ve spor alanı olarak kullanılıyordu. Bu kullanım karşısında site Sancaktepe Belediyesi'ne kira (ecrimisil) ödüyordu.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NİN İTİRAZI

İmar planlarında yeniden değişiklik yapılarak, okul alanının park alanına katılmasıyla ilgili teklife İstanbul Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü karşı çıktı. İstanbul Vali Yardımcısı Levent Kılınç imzasıyla Sancaktepe Belediyesi'ne 5 Ekim Çarşamba günü gönderilen yazıda, plan değişikliği teklifinin uygun görülmediği bildirildi. Valiliğin söz konusu yazısının sonuç bölümünde şöyle denildi:

"İlimiz, Sancaktepe ilçesinin teknik altyapı ve buna bağlı olarak nüfus artışı, öğrenci potansiyeli göz önünde bulundurularak, taşınmazlara okul yapımı için ihtiyaç duyulacağından 'Okul Alanı' fonksiyonun muhafaza edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle Abdurrahmangazi Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 8902 ve 6379 parsellerin bulunduğu alanın plan değişikliği ile 'Mesleki ve Teknik Öğretim Alanı' fonksiyonunun kaldırılıp 'Park alanına' dönüştürülmesi Valiliğimizce uygun görülmemektedir."

CHP'Lİ ÜYELERİN TEPKİSİ

Plan değişikliği teklifinin görüşülmesi sırasında söz alan CHP'li Sancaktepe Belediye Meclis üyesi Şaban Cebir şunları söyledi:

"Burası niye parka alınıyor. Tek bir gerekçe gösterin bana. Onu da kabul edeceğim. Orada park niye var? Bu konuyu böyle geçirmeye çalışıyorsunuz ama ben sorumun yanıtını istiyorum. Biz burada boşuna konuşmuyoruz. Sizden ricam oranın niye park alanına alındığına ilişkin tek bir gerekçe istiyorum. Burayı oradaki daire sahiplerine kullandırıyorsunuz. Müteahhit orayı yaparken 10-15 milyon liraya daire satıyordu."

"BÜROKRASİ PEŞİMİZDEN GELİR"

İstanbul Valiliği'nin plan değişikliğini uygun görmediğinin hatırlatılması üzerine AKP'li Sancaktepe Belediye Meclis üyesi Ercan Kader de şunları söyledi:

"Bu meclisin, bürokratların görüşlerini esas alarak karar vermemesi ve gündem yapmaması lazım. Biz seçilmiş, vatandaşın oyunu almış insanlarız, dolayısıyla bürokrasinin bizim peşimizden gelmesi lazım. İl Vali Yardımcısı'nın imzasıyla yazı gelmiş, ben evrakı görmedim. Bunu temelden reddederiz, temel siyaset kurumuna saygısızlıktır. Siyaset esastır, bizim alacağımız kararlar esastır."

Sert geçen konuşmaların ardından plan değişikliği teklifi AKP'li Belediye Yönetimi'nin gönderdiği şekliyle, oy çokluğuyla kabul edildi. CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri teklife ret oyu verdi.

ÖZGEN NAMA: YERİN DİBİNE BATSIN RANTINIZ

Bu arada, İBB Halk Ekmek AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, sosyal medya hesabından alınan bu karar tepki gösterdi. Nama, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yerin dibine batsın RANTınız! CHP ve İYİ Parti'nin itirazına rağmen Sancaktepe'nin çocuklarına AKP'li meclis üyeleri tarafından ihanet edildi. Bir avuç zengine peşkeş çekmek için okul alanını ranta açtınız. Asla peşini bırakmayacağız. Hukuksa hukuk, davaysa dava" dedi.