AKP'li Yağcı, Kız Çocuklarıyla TBMM'de Pasta Kesti - Son Dakika
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AKP'li Yağcı, Kız Çocuklarıyla TBMM'de Pasta Kesti

11.10.2022 15:53

AKP Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Dünya Kız Çocukları Günü’nü TBMM’de kız çocuklarıyla pasta keserek kutladı. Yağcı, kız çocuklarının eğitim alamamasının Türkiye ve kendileri için kayıp olduğunu dile getirerek, “Her şeyden önemlisi istikbalin bir annesi olarak, doğacak çocukları için bir kayıptır” dedi.

AKP Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Dünya Kız Çocukları Günü'nü TBMM'de kız çocuklarıyla pasta keserek kutladı. Yağcı, kız çocuklarının eğitim alamamasının Türkiye ve kendileri için kayıp olduğunu dile getirerek, "Her şeyden önemlisi istikbalin bir annesi olarak, doğacak çocukları için bir kayıptır" dedi.

AKP Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle TBMM'de kız çocuklarıyla birlikte basın toplantısı düzenledi. Çocuklarla pasta kesen Yağcı, Dünya Kız Çocukları Günü'nün ilk kez 11 Ekim 2012'de kutlandığını anımsatarak, "Köklü aile yapımızda kadın ve erkek ayrımı olmadığına inanıyorum. Kız çocuklarımızın sorunlarını çözerken medeniyetimizin değerleri tek ölçümüz olmalıdır. Eğitim ilk adımdır. Kızlarımız eğitimle ne kadar buluşursa, sorunlar da o kadar azalacaktır. Okumayan her kız çocuğumuz kaybımızdır" diye konuştu.

Yağcı, kız çocuklarının eğitim alamamasının Türkiye ekonomisi ve kendisi için kayıp olduğunu kaydederek, "Her şeyden önemlisi istikbalin bir annesi olarak, doğacak çocukları için bir kayıptır" dedi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel AKP'li Yağcı, Kız Çocuklarıyla TBMM'de Pasta Kesti - Son Dakika

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