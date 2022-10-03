Yüksel Mansur Kılınç: "Esenler, Açlık, Yoksulluk, Uyuşturucu Girdabında, Belediye Başkanı Gerçek Esenler'i Gizliyor, Gölgeliyor"

AKP'nin kalesi olarak bilinen İstanbul'un Esenler ilçesinde ev ziyaretleri yapan CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Esenler Belediye Başkanı AK Partili Tevfik Göksu'nun yansıttığı gibi bir Esenler göremediklerini belirterek, "Esenler, açlık, yoksulluk, uyuşturucu girdabında" dedi. CHP'li Kılınç'ın görüştüğü bir vatandaş, "Çocuğum okula aç gidiyor" derken, başka bir vatandaş ise ev kiralarının asgari ücreti aştığını belirterek kirasını ödeyemediğini söyledi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın başlattığı "Öbek Çalışması" 39 ilçede devam ediyor. İlçe örgütlerinde oluşturulan öbek sorumluları hane ziyaretleri yaparak halkın sorunlarını, taleplerini dinliyor. CHP'liler, evde olmadığı için görüşemedikleri vatandaşların kapısına ise "Sohbete geldik, bulamadık ama unutma; umudu birlikte yeşerteceğiz" notunu ve iletişim bilgilerini bırakıyor.

"ÇOCUĞUM OKULA AÇ GİDİYOR"

Öbek çalışması kapsamında Esenler ilçe örgütüyle üç hafta boyunca Esenler'de hane ziyaretleri yapan CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, bu ziyaretleri kapsamında esnafla ve sokaklarda vatandaşlarla da görüştü. Kılınç'ın görüştüğü bir restoran çalışanı, "Çocuğum okula aç gidiyor" derken, başka bir çalışan ise ev kiralarına yapılan fahiş zamlardan yakındı.

Kılınç'ın sokakta görüştüğü bir vatandaş ise eskiden 5 bin lira maaşla ödeyebildiği ev kirasını şimdi 8 bin lira maaşla ödeyemediğini söyledi.

Hane ziyaretlerinde karşılaştıkları durumu ve izlenimlerini anlatan Kılınç, "Görmüş olduk ki AK Partili Esenler Belediye Başkanı'nın anlattığı Esenler, onun aslında gerçek Esenler'i gizlemek, gölgelemekten başka bir şey değil" dedi.

Kılınç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"BÜYÜK BİR DRAM VAR: 10 günde üç çocuğuyla evinde açlık çeken bir anneyle de karşılaştım; uyuşturucu bağımlılığından sonra uyuşturucu satıcısı haline gelmiş ve oğlu cezaevinde olduğu için acı çeken anne babayla da karşılaştım. Yoksulluktan neredeyse tamamen içine kapanmış ve artık toplumdan bir beklentisi kalmamış insanlarla da karşılaştım. Daha önce asgari ücretle ev kirasını verebildiği halde bugün aldığı asgari ücretin tümü ev kirasına yetmeyen kiracılarla karşılaştım. Esenler'de perişanlık var, Esenler'de yoksulluk var, Esenler'de uyuşturucu girdabı var, Esenler'de büyük bir dram var. Bu dram Türkiye'nin hak ettiği bir dram değil. İstanbulluların hak ettiği bir dram değil. Esenler'in hak ettiği bir dram değil. İnsanlarımız bunu hak etmiyorlar.

HALKIN GÜNDEMİNDE 'REİS' YOK: Düzensiz göçmenlerin neden olduğu asayiş sorunları da olmak üzere Esenler büyük bir girdabın içinde. Halkın gündeminde AK Parti yok. Halkın gündeminde AK Partili belediye başkanı yok. Halkın gündeminde Reis yok. Halkın gündeminde yarın ne olacağız var. Bugün karnımızı doyurabilir miyiz var. Tam bir güven içinde olmasa da Esenler'de CHP'den en umut ve beklenti var. Bizim de görevimiz halkımıza mutlaka bir umut olduğunu, umudu büyüterek geleceğimizi yeniden kurarak halkımıza hizmet edeceğimizi anlatmaktır.

"ÇOK DRAMATİK OLAYLARLA KARŞILAŞTIK"

Esenler'de bulunan 113 bin hanenin 93 bininin kapısına gittiklerini anlatan CHP Esenler ilçe Başkanı Bülent Ütebay de "Çok dramatik olaylarla da karşı karşıya kaldık. Bunları elimizden geldiği kadar çözmeye çalışıyoruz. Ama Türkiye'nin geldiği noktada bu sorunları iktidar olmadan çözemeyeceğimizi de biliyoruz ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının bu ülkede biriken sorunlarını çözeceği noktada vatandaşımıza anlatmaya çalışıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- CHP MİLLETVEKİLİ YÜKSEL MANSUR KILINÇ KONUŞMA

CHP ESENLER İLÇE BAŞKANI BÜLENT ÜTEBAY KONUŞMA

- ESENLER VATANDAŞ

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