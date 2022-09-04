AKP'nin Kurucularından Kemal Albayrak: "Öyle Kirlendiler Ki Arınma Bunları Kurtaramaz" - Son Dakika
Üye Girişi

AKP'nin Kurucularından Kemal Albayrak: "Öyle Kirlendiler Ki Arınma Bunları Kurtaramaz"

04.09.2022 14:10
AKP'nin Kurucularından Kemal Albayrak: "Öyle Kirlendiler Ki Arınma Bunları Kurtaramaz"

AKP'nin kurucuları arasında yer alan eski Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak, Sedat Peker iddialarıyla başlayan Cumhurbaşkanlığı’ndan iki danışmanın istifası ile süren rüşvet ağı iddialarına ilişkin, “Çok büyük huzursuzluk var biliyorum, görüştüğüm arkadaşlar var, tanıştığım insanlar var. Milletvekillerinden de kopuş olacak. Ama devlet gücü intikam aracı olduğu için korkuyorlar, yine de itibarları giderek düşüyor. Bahçeli’nin dediği gibi Tursil’le, Omo’yla da yıkasan bunlar durulanmaz, temizlenmez. Arınma bunları kurtarmaz” dedi.

AKP'nin kurucuları arasında yer alan eski Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak, Sedat Peker iddialarıyla başlayan Cumhurbaşkanlığı'ndan iki danışmanın istifası ile süren rüşvet ağı iddialarına ilişkin, "Çok büyük huzursuzluk var biliyorum, görüştüğüm arkadaşlar var, tanıştığım insanlar var. Milletvekillerinden de kopuş olacak. Ama devlet gücü intikam aracı olduğu için korkuyorlar, yine de itibarları giderek düşüyor. Bahçeli'nin dediği gibi Tursil'le, Omo'yla da yıkasan bunlar durulanmaz, temizlenmez. Arınma bunları kurtarmaz" dedi.

AKP'nin kurucularından olan eski Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak, KRT TV'de dün akşam Semra Topçu'nun sunduğu programa konuk oldu. AKP MKYK Üyesi Metin Külünk'ün " AK Parti'nin arınma ihtiyacı" olduğu yolundaki sözlerini de değerlendiren Albayrak, "illerde rahatsızlığın artığını, milletvekillerinden de kopuş olacağını" ifade etti. Albayrak özetle şunları söyledi:

"BU BİR KOLLEKTİF BİR SOYGUNDUR"

"Fransız atasözü 'yalayan ısırır da' der, tarihte en büyük ihanetler, dalkavuklardan olmuştur. İş ona doğru gidiyor, göreceksiniz bu kadar yolsuzluklar… Bu bir kollektif bir soygundur, iki kişinin bildiği sır, sır olmadığı için bu suçları herkes birbirinin üzerine atmaya başladı.

Bugünkü idari yapıyla, iş ortaklığı olduğu müddetçe bu günkü yönetim bunların üzerine gidemez, geçmişte de dört bakandan biri 'Eğer bizi Yüce Divan'a gönderirseniz, sırları açıklarım' demişti ve apar topar komisyondaki arkadaşlara dediler ki, 'Aman bu işi ileri götürmeyin.'

"HARAMİ OLDU BUNLAR. HUKUKTAN KAÇAN HARAMİLER"

Bugün suçlananlar, eğer birazcık ahlakları varsa, 'Bizlere iftira atılıyor, bu iftiranın altında kalamayız' deyip, kendileri bu işi yargıya taşımalı. Ama Ziya Paşa'nın dediği gibi birbirlerine benzeyeni bulmuşlar. Kamu kaynaklarını çalmakta çok mahirler. Ama iktidarın gittiğini biliyorlar servetlerini başka ülkelere taşıyorlar, Yunanistan ev alıyorlar, dış basında okuyoruz. TC'nin tapusunu ver yine doymazlar. Harami oldu bunlar. Hukuktan kaçan haramiler… Şimdi bir şey olmasa da devlette arşiv vardır, gelecekte mutlaka adalet devletinde emin olun, bunlar yargının karşısından kurtulamazlar.

ARINACAK TARAFI KALMADI

Lağım patladı, her tarafta sıkıntılar var. Bir devlet çalışamaz hale geldiyse paralel yapılar meydana gelmiştir, güvenlikte, adalette öyle. Hiçbir kurum çalışacak halde değil, hepsi paralel bir yapı haline getirdiler. Mafya siyaset işbirliği, öyle kötü duruma düştü ki Türkiye Cumhuriyeti daha önce hiç böyle olmadı.

Ak Parti'nin arınacak tarafı kalmadı, nasıl arınacak? Rahmetli Demirel derdi ki, ananı sıkıntıya sokan kadı olursa nasıl aranacak? Yani bu sistem çökmüş. Kirliliğe bulaşmamış insanlar çok.

"MİLLETVEKİLLERİNDEN KOPUŞ OLACAK "

Zaten kopuş arttı, illerde görüyorum. Çok büyük huzursuzluk var biliyorum, görüştüğüm arkadaşlar var, tanıştığım insanlar var. Milletvekillerinden de kopuş olacak. Ama devlet gücü intikam aracı olduğu için korkuyorlar, yine de itibarları giderek düşüyor. Bahçeli'nin dediği gibi Tursil'le, Omo'yla da yıkasan bunlar durulanmaz, temizlenmez. Arınma bunları kurtarmaz.

Milletvekili arkadaşlarla görüşüyorum, Peker'in söyledikleri, bu yolsuzluk, bu sıkıntıları gerçekten görmüyor musunuz, diyorum. Bana ne diyorlar biliyor musunuz, sağa sola bakıyorlar, acaba bir duyan var mı diye, sonra bunların hepsinin doğruluğunu tasdik ediyorlar.

Ama devlet imkanları ile, devletin gücüyle, insanları tehditler, şantajlar, çocuğunun işi-gücü var, vergi ellerinde, iş insanları ses çıkaramıyor, dolayısıyla içlerindeki niyetleri söyleyemiyorlar. Bu iktidar nasıl temizlenecek mümkün değil. Bir defa körlük yaşıyorlar. Gözleri görüyor ama görmezden geliyorlar.

ANLAŞMALI – GÖSTERMELİK OPERASYON

Kendi içlerinde bir operasyon yaparak, anlaşmalı bir operasyon olabilir, şunları şunları alınca, 'Bak biz artık kirliliği temizleme gayretindeyiz' diyebilirler ama bunu kimse yutmaz."

YORUMLAR
500
Zihni Çalışkan: 'Devletimiz gençlerin yanında olmaya devam ediyor' Zihni Çalışkan: 'Devletimiz gençlerin yanında olmaya devam ediyor' AK Parti'li Yılmaz, Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü etkinliklerinde konuştu Açıklaması AK Parti'li Yılmaz, Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü etkinliklerinde konuştu Açıklaması
Kaynak: ANKA

Kemal Albayrak, AK Parti, Tursil, Omo, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AKP'nin Kurucularından Kemal Albayrak: 'Öyle Kirlendiler Ki Arınma Bunları Kurtaramaz' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
14:13 CHP'li belediyeden Tarsus'un il olması için imza kampanyası
13:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İzmir'i unutma, bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri sonrası Yunanistan: NATO'ya bildirdik
12:34 HDP'li Sezai Temelli, PKK'lı ve HDP'li Semra Güzel'in tutuklanması sonrası haddini aştı: Bu memleketi başınıza mutlaka yıkacağız
11:41 Motosiklet kazasında can veren 17 yaşındaki kardeşini gören ağabey: Ne olur annem görmesin
11:21 Çin'in Chengdu kentinde 157 yeni vaka çıkınca kapanma uygulandı! Çinliler market ve pazarlarda birbirini ezdi
11:14 İsviçre'nin, Adnan Oktar'la evlendirilmek istenen çocuğun özel dosyalarını suç örgütüne verdiği ortaya çıktı
11:03 Çocukları kediyle kandırdı! Kocaeli'nde küçük kız çocuğunu soyarak fotoğraflarını çeken sapık mahalleli tarafından linç edildi
11:02 Akaryakıtta dalgalanma devam ediyor! Motorin yükselirken benzin fiyatı düşecek
11:01 Ömer Tuğrul İnançer 76 yaşında vefat etti
11:00 Hadise "Küçük Bir Yol" şarkısını söylerken bir anda ağlamaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2022 14:25:19. #1.13#
SON DAKİKA: AKP'nin Kurucularından Kemal Albayrak: "Öyle Kirlendiler Ki Arınma Bunları Kurtaramaz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement